Máris itt a reakció: visszautasítja a Mol állításait a Janaf!

Határozottan cáfoljuk azt a vádat, miszerint társaságunk ne tudná biztosítani a Mol csoport két közép-európai finomítójának éves kőolajszükségletét
- írja a Janaf a közleményében.
A vállalat szerint az első közös tesztelésre 2025. szeptember 11–12-én került sor, DRA-polimerek alkalmazása nélkül, két szivattyúval Sisakban és hárommal a magyar oldalon, Csurgón. Az átlagos szállítási teljesítmény 1 950 m³/óra volt, ami éves szinten 13,8 millió tonnának felel meg.
A második közös tesztet szeptember 17–18-án végezték el, immár DRA-polimerek használatával, amelyek elősegítik az olaj könnyebb áramlását. Ismét két szivattyú működött Sisakban és három Csurgón. Az átlagos teljesítmény ekkor 2 200 m³/óra volt,
ami éves szinten 15,5 millió tonna szállítását tette lehetővé.
A harmadik tesztre szeptember 22–24. között került sor. Eredetileg 2 200 m³/órás áramlás volt tervezve, azonban a Mol csoport kérésére 1 600 m³/órára kellett csökkenteni, így a szállítás egy-egy szivattyúval zajlott Sisakban és Csurgón.
Fontos hangsúlyozni, hogy az alacsonyabb teljesítmény kizárólag a MOL közvetlen kérésére történt, társaságunk részéről nem volt akadálya a tervezett érték teljesítésének.
- írják. Ezért a Janaf szerint a harmadik szeptemberi teszt nem tekinthető pontosnak, mivel a Mol nem biztosította a maximális áramlás feltételeit.
Ismét hangsúlyozták:
a Janaf minden műszaki, szervezési és egyéb feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy teljes egészében kielégítse a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóinak éves kőolajigényét.
A végrehajtott tesztek alapján garanciákat nyújtot a Janaf a Mol csoportnak, a Horvát Köztársaságnak és az Európai Uniónak is a Magyarország és Szlovákia számára szükséges kőolajmennyiség biztosításáról.
Bár a tesztek során elértük a 2 200 m³/órás teljesítményt, a hidraulikai tanulmány alapján a biztonságos működéshez ajánlott érték 2 100 m³/óra - hangsúlyozzák.
Ez éves szinten mintegy 14,5 millió tonnát jelent,
figyelembe véve az Azeri Light típusú kőolaj 0,83-as sűrűségét, a vezeték 95%-os kihasználtságát és a Mol csoport fogadási kapacitását a kijelölt átadási ponton.
Címlapkép forrása: Portfolio
Szárnyal a BYD, zuhanórepülésben a Tesla Európában
Szenved a Fiat, az Opel, a Seat és a Porsche is.
Kimondták: hibrid támadás alatt áll az egyik európai ország, eszkalálódnak az események
Péntekre uniós szintű találkozót hívtak össze.
Máris itt a reakció: visszautasítja a Mol állításait a Janaf!
Teljes egészében ki tudják elégíteni a Mol finomítóinak olajigényét.
Érik a szakítás az EU két legerősebb hatalma között – Mi lesz így az új generációs vadászgéppel?
Franciaország akár egyedül is megépítené inkább.
Lecsapott az ukrán hírszerzés: Oroszország An-26-os katonai repülőgépei semmisültek meg
Egy videót is csatoltak.
Érik a fordulat Magyarországon: megugorhat a benzin ára
Egyre feszültebb a helyzet.
Tényleg Oroszország pénzén fegyverezhetik fel Ukrajnát
Már a németek is úgy látják, hogy szükséges lesz feltörni az oroszok Brüsszelben zárolt pénzeit.
Már általános iskolában el kéne kezdeni a pénzügyek oktatását – Hogy állnak a magyar diákok?
Elindult a jelentkezés a kifejezetten osztályoknak szóló OTP Class Pályázatra.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.