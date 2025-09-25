Máris itt a reakció: visszautasítja a Mol állításait a Janaf!

A Janaf visszautasítja a Mol csoport állításait, amelyek szerint szeptemberben, a Sisak Termináltól a magyar határig tartó kőolajvezeték kapacitásának tesztelése során technikai mulasztásokat követtek volna el. Határozottan cáfolják azt a vádat is, miszerint a társaság ne tudná biztosítani a Mol csoport két közép-európai finomítójának éves kőolajszükségletét.

Határozottan cáfoljuk azt a vádat, miszerint társaságunk ne tudná biztosítani a Mol csoport két közép-európai finomítójának éves kőolajszükségletét

- írja a Janaf a közleményében.

A vállalat szerint az első közös tesztelésre 2025. szeptember 11–12-én került sor, DRA-polimerek alkalmazása nélkül, két szivattyúval Sisakban és hárommal a magyar oldalon, Csurgón. Az átlagos szállítási teljesítmény 1 950 m³/óra volt, ami éves szinten 13,8 millió tonnának felel meg.

A második közös tesztet szeptember 17–18-án végezték el, immár DRA-polimerek használatával, amelyek elősegítik az olaj könnyebb áramlását. Ismét két szivattyú működött Sisakban és három Csurgón. Az átlagos teljesítmény ekkor 2 200 m³/óra volt,

ami éves szinten 15,5 millió tonna szállítását tette lehetővé.

A harmadik tesztre szeptember 22–24. között került sor. Eredetileg 2 200 m³/órás áramlás volt tervezve, azonban a Mol csoport kérésére 1 600 m³/órára kellett csökkenteni, így a szállítás egy-egy szivattyúval zajlott Sisakban és Csurgón.

Fontos hangsúlyozni, hogy az alacsonyabb teljesítmény kizárólag a MOL közvetlen kérésére történt, társaságunk részéről nem volt akadálya a tervezett érték teljesítésének.

- írják. Ezért a Janaf szerint a harmadik szeptemberi teszt nem tekinthető pontosnak, mivel a Mol nem biztosította a maximális áramlás feltételeit.

Ismét hangsúlyozták:

a Janaf minden műszaki, szervezési és egyéb feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy teljes egészében kielégítse a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóinak éves kőolajigényét.

A végrehajtott tesztek alapján garanciákat nyújtot a Janaf a Mol csoportnak, a Horvát Köztársaságnak és az Európai Uniónak is a Magyarország és Szlovákia számára szükséges kőolajmennyiség biztosításáról.

Bár a tesztek során elértük a 2 200 m³/órás teljesítményt, a hidraulikai tanulmány alapján a biztonságos működéshez ajánlott érték 2 100 m³/óra - hangsúlyozzák.

Ez éves szinten mintegy 14,5 millió tonnát jelent,

figyelembe véve az Azeri Light típusú kőolaj 0,83-as sűrűségét, a vezeték 95%-os kihasználtságát és a Mol csoport fogadási kapacitását a kijelölt átadási ponton.

Címlapkép forrása: Portfolio