Megmenekült Európa egyik legfejlettebb gazdasága

A Svájci Nemzeti Bank (SNB) csütörtökön nulla százalékon tartotta irányadó kamatát, miközben figyelmeztetett, hogy Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámok rontották a gazdaság 2026-os kilátásait.

A Svájci Nemzeti Bank (SNB) mai döntése értelmében 0 százalékos szinten tartja az irányadó kamatokat, megfelelve ezzel a piaci várakozásoknak és a Reuters felmérésének. A döntést segítette az infláció közelmúltbeli enyhe emelkedése, amely augusztusban már elérte a 0,2 százalékot. Ez volt az első alkalom hét ülés után, hogy a jegybank nem csökkentette a kamatot, miután 2024 márciusában megkezdte a monetáris lazítást.

A mostani kamatdöntés más szempontból is fontos volt, ez volt ugyanis az első kamatdöntés azóta, hogy Trump augusztusban 39 százalékos vámot vetett ki az USA-ba irányuló svájci exportra. A jegybank közleménye szerint különösen a gépgyártó és óragyártó szektorok érintettek a vámok által, míg más iparágakra – főként a szolgáltatásokra – korlátozott a hatás.

Svájc gazdasági kilátásai romlottak a jelentősen magasabb amerikai vámok miatt. A vámok várhatóan különösen az exportot és a beruházásokat fogják visszafogni

– közölte az SNB.

A vámok és a magas bizonytalanság miatt a jegybank most már csak valamivel 1 százalék alatti növekedést vár 2026-ra, szemben a korábbi 1-1,5 százalékos előrejelzéssel. Ebben a környezetben a munkanélküliség várhatóan tovább emelkedik.

Az SNB döntése egy héttel azután született, hogy az amerikai Fed csökkentette kamatait a növekvő munkanélküliség kockázatának elhárítása érdekében, és jelezte, hogy további kamatvágások következhetnek. Az Európai Központi Bank (EKB) eközben szeptemberben változatlanul hagyta irányadó kamatát.

Az elemzőket nem lepte meg az SNB döntése, akik a svájci frank euróval szembeni relatív stabilitását emelte ki a kamattartás egyik fő okaként.

A döntés tükrözi, hogy az infláció visszatért az SNB 0-2 százalékos célsávjába, és várhatóan közelebb kerül a célsáv középpontjához az elkövetkező években, miközben a svájci gazdaság továbbra is mérsékelt növekedést mutat

- nyilatkozta GianLuigi Mandruzzato, az EFG Bank közgazdásza.

Martin Schlegel, az SNB elnöke többször hangsúlyozta, hogy komoly akadályok állnak a negatív kamatpolitika újbóli bevezetése előtt, amely 2014 decembere és 2022 szeptembere között jellemezte az alpesi ország gazdaságát. A svájci infláció az elmúlt három hónapban visszatért az SNB árstabilitási célsávjába, miután májusban negatívba fordult. Az SNB csütörtökön fenntartotta előrejelzését, miszerint az infláció az idei 0,2 százalék után 2026-ban 0,5 zázalékra, 2027-ben pedig 0,7 százalékra emelkedik.

Egyes elemzők azonban úgy vélik, hogy az SNB-nek idővel tovább kell csökkentenie a kamatokat.

Nem gondoljuk, hogy ez a kamatcsökkentési ciklus vége. Úgy véljük, hogy az infláció jövőre átlagosan nulla körül alakulhat, ami arra késztetheti az SNB-t, hogy a következő negyedévekben csökkentse a kamatokat a deflációs kockázat mérséklése érdekében.

– mondta Adrian Prettejohn, a Capital Economics európai közgazdásza.

A döntés hírére a frank erősödni kezdett, de az azt követő piaci korrekció után az árfolyam nagyjából a bejelentés előtti szintre tért vissza.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images