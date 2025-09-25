Megteszik a vámok a hatásukat: bezuhant az amerikai importkereslet

Az Egyesült Államok külkereskedelmi hiánya jelentősen csökkent augusztusban, elsősorban az import zuhanása miatt.

Az amerikai kereskedelmi mérleg hiánya 16,8%-kal, 85,5 milliárd dollárra szűkült az előző hónapban a Kereskedelmi Minisztérium Népszámlálási Hivatalának csütörtöki közleménye szerint.

Ez jóval kedvezőbb a Reuters által megkérdezett közgazdászok 95,2 milliárd dolláros előrejelzésénél.

Az árubehozatal 19,6 milliárd dollárral, 261,6 milliárd dollárra csökkent, míg az export kisebb mértékben, 2,3 milliárd dollárral 176,1 milliárd dollárra esett vissza.

Donald Trump elnök vámintézkedései idén jelentős ingadozásokat okoztak az árubehozatalban, ami az első negyedévben még visszavetette a GDP-t, majd a második negyedévben már növelte a gazdasági teljesítményt.

A harmadik negyedévre vonatkozó növekedési becslések jelenleg 2,5% körüli éves ütemre mutatnak. Az április-júniusi időszakban a gazdaság 3,8%-os ütemben bővült, amit elsősorban a kisebb kereskedelmi hiány hajtott.

Forrás: Reuters

