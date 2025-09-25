  • Megjelenítés
MOHU: újra elindult a szemétszállítás Budapesten
Gazdaság

MOHU: újra elindult a szemétszállítás Budapesten

Portfolio
Elindult a szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal, több pontban megállapodás született – közölte a MOHU Budapest.

Ma reggel újraindult a szemétszállítás szolgáltatása a fővárosban. A MOHU Budapest vezetése folytatta a tárgyalásokat a szakszervezetekkel, illetve a munkavállalók képviselőivel – írja a társaság.

A megbeszélésen mindegyik felvetett problémáról egyeztettek, és több, a munkakörülményeket érintő pontban egyezség született.

A tárgyalások tovább folytatódnak – közölte a MOHU Budapest.

Kapcsolódó cikkünk

Vadsztrájk után: tárgyal a Mohu a szakszervezetekkel

Óbuda: A MOHU-ra borítjuk a szemetüket, hétvégén indulnak a teherautók

Sztrájkba kezdtek a budapesti kukások, Óbudán napokat csúszhat a lomtalanítás

Így lehet a szemétből pénzt csinálni - Háztartási technológiával is működik a trükk

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
554736967_1319277139665576_6686029018730036393_n
Gazdaság
Gáztranzit-pánik: Szijjártó azonnal lépett a bolgár nyilatkozat után
Pénzcentrum
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility