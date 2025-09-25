MOHU: újra elindult a szemétszállítás Budapesten

Elindult a szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal, több pontban megállapodás született – közölte a MOHU Budapest.

Ma reggel újraindult a szemétszállítás szolgáltatása a fővárosban. A MOHU Budapest vezetése folytatta a tárgyalásokat a szakszervezetekkel, illetve a munkavállalók képviselőivel – írja a társaság.

A megbeszélésen mindegyik felvetett problémáról egyeztettek, és több, a munkakörülményeket érintő pontban egyezség született.

A tárgyalások tovább folytatódnak – közölte a MOHU Budapest.

