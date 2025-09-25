  • Megjelenítés
Nem szabadul a csődpokoltól az ország, ahol már az aranytartalékra is hitelt vennének fel
Gazdaság

Nem szabadul a csődpokoltól az ország, ahol már az aranytartalékra is hitelt vennének fel

Portfolio
A libanoni kormány hamarosan a kabinet elé terjesztheti az ország gazdaságát fojtogató adósság átstrukturálásának tervét, de egyes közgazdászok szerint ez nem feltétlenül segít a létfontosságú IMF-hitel megszerzésében.

A tervről tájékozott forrás szerint a pénzügyi veszteségek elosztásáról szóló törvényt, amely a válság kezelésének kulcseleme,

néhány héten belül a kabinet elé terjesztik, majd a parlament elé kerül esetleges módosításokra.

A 2019-ben kezdődött pénzügyi összeomlás során keletkezett veszteségeket kezdetben 70 milliárd dollárra becsülték, de ez az összeg valószínűleg növekedett az elmúlt hat évben, miközben az Izrael és a Hezbollah közötti háború tovább súlyosbította a helyzetet.

A terv leírásokkal, visszafizetésekkel és a betétesek kártalanításával számol. A 100 000 dollárnál kisebb betéttel rendelkezők – a betétesek mintegy 85%-a – három-öt év alatt kapnák vissza pénzüket készpénzben, míg a nagyobb betétesek hosszabb időtávon számíthatnak kártalanításra.

A visszafizetési rendszer "eszközfedezetű kötvényeket" is magában foglal,

potenciálisan a libanoni aranytartalékokra támaszkodva, amelyek értéke a központi bank szerint 30,28 milliárd dollár.

A szakértők azonban még vitatkoznak olyan kulcsfontosságú elemekről, mint a válság előtti években a betétekre fizetett kamatok visszaszerzésének mechanizmusai.

Timothy Kaldas, a Tahrir Institute for Middle East Policy helyettes igazgatója szerint az aranytartalékokra való támaszkodás ellentétes az IMF azon követelményével, hogy korlátozzák az állami erőforrások felhasználását. Szerinte egy ilyen törvény

megvédené a libanoni bankokat a pénzügyi felelősségre vonástól, és aláásná a kormány képességét az újjáépítés és a gazdasági fellendülés finanszírozására.

Libanon eddig vegyes eredményeket ért el az IMF által megkövetelt reformok terén. A banktitkot feloldó törvény elfogadásához három kísérletre volt szükség, és bár júliusban elfogadtak egy banki szerkezetátalakítási törvényt, az IMF aggodalmát fejezte ki, hogy a törvény eltér a nemzetközi legjobb gyakorlatoktól.

Kapcsolódó cikkünk

Ezúttal tényleg elvethette a sulykot a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma: megvalósulhat Izrael rémálma

Nincs megállás: tovább robog a lejtőn az idei év egyik leggyengébb devizája

Példátlan csapást mértek Irán utolsó szövetségesére – Most fog igazán eldurvulni a helyzet?

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
légiriadó sziréna stock
Gazdaság
Tényleg veszélyes a Toxic Waste nevű termék
Pénzcentrum
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility