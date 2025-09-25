Nem szabadul a csődpokoltól az ország, ahol már az aranytartalékra is hitelt vennének fel

A libanoni kormány hamarosan a kabinet elé terjesztheti az ország gazdaságát fojtogató adósság átstrukturálásának tervét, de egyes közgazdászok szerint ez nem feltétlenül segít a létfontosságú IMF-hitel megszerzésében.

A tervről tájékozott forrás szerint a pénzügyi veszteségek elosztásáról szóló törvényt, amely a válság kezelésének kulcseleme,

néhány héten belül a kabinet elé terjesztik, majd a parlament elé kerül esetleges módosításokra.

A 2019-ben kezdődött pénzügyi összeomlás során keletkezett veszteségeket kezdetben 70 milliárd dollárra becsülték, de ez az összeg valószínűleg növekedett az elmúlt hat évben, miközben az Izrael és a Hezbollah közötti háború tovább súlyosbította a helyzetet.

A terv leírásokkal, visszafizetésekkel és a betétesek kártalanításával számol. A 100 000 dollárnál kisebb betéttel rendelkezők – a betétesek mintegy 85%-a – három-öt év alatt kapnák vissza pénzüket készpénzben, míg a nagyobb betétesek hosszabb időtávon számíthatnak kártalanításra.

A visszafizetési rendszer "eszközfedezetű kötvényeket" is magában foglal,

potenciálisan a libanoni aranytartalékokra támaszkodva, amelyek értéke a központi bank szerint 30,28 milliárd dollár.

A szakértők azonban még vitatkoznak olyan kulcsfontosságú elemekről, mint a válság előtti években a betétekre fizetett kamatok visszaszerzésének mechanizmusai.

Timothy Kaldas, a Tahrir Institute for Middle East Policy helyettes igazgatója szerint az aranytartalékokra való támaszkodás ellentétes az IMF azon követelményével, hogy korlátozzák az állami erőforrások felhasználását. Szerinte egy ilyen törvény

megvédené a libanoni bankokat a pénzügyi felelősségre vonástól, és aláásná a kormány képességét az újjáépítés és a gazdasági fellendülés finanszírozására.

Libanon eddig vegyes eredményeket ért el az IMF által megkövetelt reformok terén. A banktitkot feloldó törvény elfogadásához három kísérletre volt szükség, és bár júliusban elfogadtak egy banki szerkezetátalakítási törvényt, az IMF aggodalmát fejezte ki, hogy a törvény eltér a nemzetközi legjobb gyakorlatoktól.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images