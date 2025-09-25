  • Megjelenítés
Nincs is semmi baj az amerikai gazdasággal
Gazdaság

Nincs is semmi baj az amerikai gazdasággal

Portfolio
Az amerikai GDP harmadik becslése is meglepetéseket tartogatott, ami átírhatja az amerikai gazdaságról alkotott képünket. Eközben az új munkanélküli segélykérelmek száma, valamint a tartós fogyasztási javak rendelésállománya is kedvező lett.

Megérkezett a második negyedéves GDP harmadik becslése, ahol ismét feljebb módosították a GDP adatokat és annak több komponensét is. Eszerint az évesített negyedéves alapú gazdasági növekedés 3,3% helyett 3,8% volt, a fogyasztás pedig 1,6% helyett 2,5%-kal emelkedett. További meglepetés, hogy a vállalati profitok növekedését 2%-ról 0,2%-ra rontották. A negyedéves PCE inflációt és maginflációt is kismértékben felfelé módosították.

Kedvező hír továbbá, hogy az új munkanélküli segélykérelmek száma 237 ezer fő volt, így egyelőre a munkaerőpiacon nem látszik érdemi romlás.

A tartós fogyasztási javak rendelésállománya pedig havi alapon 2,9%-kal nőtt az előző havi 2,7%-os csökkenést követően.

Összességében a bejövő adatok azt mutatják, hogy az amerikai gazdaság sokkal jobban átvészelte a kereskedelmi háborút. Egyelőre a munkaerőpiac gyengélkedését és az ingatlanpiac recesszióját (ami nem újdonság) leszámítva a gazdaság többi részében egyelőre nem mennek rosszul a dolgok.

Ez pedig felveti annak a kérdését, hogy mennyire kell sietni a kamatcsökkentésekkel.

Főleg annak a fényében, hogy amúgy júniushoz képest a jegybank is magasabb növekedést és magasabb inflációt, valamint alacsonyabb munkanélküliségi rátát jelzett előre 2026-ra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
légiriadó sziréna stock
Gazdaság
Tényleg veszélyes a Toxic Waste nevű termék
Pénzcentrum
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility