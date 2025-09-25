Nincs is semmi baj az amerikai gazdasággal

Megérkezett a második negyedéves GDP harmadik becslése, ahol ismét feljebb módosították a GDP adatokat és annak több komponensét is. Eszerint az évesített negyedéves alapú gazdasági növekedés 3,3% helyett 3,8% volt, a fogyasztás pedig 1,6% helyett 2,5%-kal emelkedett. További meglepetés, hogy a vállalati profitok növekedését 2%-ról 0,2%-ra rontották. A negyedéves PCE inflációt és maginflációt is kismértékben felfelé módosították.
Kedvező hír továbbá, hogy az új munkanélküli segélykérelmek száma 237 ezer fő volt, így egyelőre a munkaerőpiacon nem látszik érdemi romlás.
A tartós fogyasztási javak rendelésállománya pedig havi alapon 2,9%-kal nőtt az előző havi 2,7%-os csökkenést követően.
Összességében a bejövő adatok azt mutatják, hogy az amerikai gazdaság sokkal jobban átvészelte a kereskedelmi háborút. Egyelőre a munkaerőpiac gyengélkedését és az ingatlanpiac recesszióját (ami nem újdonság) leszámítva a gazdaság többi részében egyelőre nem mennek rosszul a dolgok.
Ez pedig felveti annak a kérdését, hogy mennyire kell sietni a kamatcsökkentésekkel.
Főleg annak a fényében, hogy amúgy júniushoz képest a jegybank is magasabb növekedést és magasabb inflációt, valamint alacsonyabb munkanélküliségi rátát jelzett előre 2026-ra.
