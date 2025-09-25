Óriási létszámleépítésre készül a Bosch

A hazánkban is aktív Bosch, a világ legnagyobb autóalkatrész-beszállítója további jelentős létszámleépítést tervez, és bővíti hatékonysági programját a nehéz piaci körülmények miatt.

A Handelsblatt német gazdasági lap ipari forrásokra hivatkozva csütörtökön arról számolt be, hogy

a Bosch további öt számjegyű munkahelyet készül megszüntetni.

A világ legnagyobb autóalkatrész-beszállítójának vezérigazgatója a hónap elején úgy nyilatkozott, hogy továbbra is minden centért meg kell küzdeni a versenytársakkal a korlátozott kereslet és a növekvő kereskedelmi akadályok közepette.

A vezérigazgató előrevetítette a további strukturális kiigazításokat, valamint azt, hogy

a Bosch bevételei 2025-ben körülbelül 2%-kal növekednek majd a tavalyi 90,5 milliárd eurós szinthez képest.

A Bosch, amely tavaly világszerte mintegy 418 000 alkalmazottat foglalkoztatott, csütörtök későbbre sajtótájékoztatót hirdetett.

A vállalat nem kívánt nyilatkozni a sajtóban megjelent létszámleépítésről.

A vállalat egyik vezető munkavállalói képviselője tavaly év végén azt nyilatkozta, hogy a németországi munkahelyek közül körülbelül 8000-10 000 van veszélyben.

Forrás: Reuters

