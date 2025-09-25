Tényleg veszélyes a Toxic Waste nevű termék

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett jelzés alapján hatósági vizsgálat során a Toxic Waste márkájú ízesített jégkásákban a megengedettnél magasabb glicerin koncentrációt azonosítottak.

A kifogásolt termékek Hollandián keresztül Magyarországra is eljutottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul kapcsolatba lépett az érintett forgalmazóval, a BTDM Kft.-vel. A vállalkozás a hatósággal együttműködve, a fogyasztók védelmét prioritásként kezelve, azonnal megkezdte a szükséges intézkedéseket és elindította a kifogásolt tételek visszahívását a vásárlóktól. A hatóság felügyeli a cég által végrehajtott lépéseket, valamint nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.

Az érintett termékek a Toxic Waste Sour Slushy 250 ml kiszerelésű jégkásák, három ízben: kék málna, citrom-lime és alma. A termékek EAN-kódjai: 5060193938806, 5060193938783 és 5060193938769.

A visszahívás oka, hogy a termékekben található glicerin (E 422) mennyisége meghaladja a Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) által biztonságosnak meghatározott határértéket. Bár a glicerin széles körben alkalmazott élelmiszer-adalékanyag, a túlzott mennyiség egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az érzékeny fogyasztói csoportok, mint a gyermekek és a legfeljebb 65 kg testtömegű felnőttek számára.

A hatóság kéri, hogy aki a fenti azonosítókkal rendelkező termékből vásárolt és az még a birtokában van, ne fogyassza el azt.

