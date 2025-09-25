Tovább folytatódik az adok-kapok: megjött a Mol viszontválasza a horvát állításra

A vállalat közleménye szerint a szeptember 11-én kapott eredmények valóban biztatóak voltak, de alig egy héttel később már teljesen más képet kaptunk. Szeptember 17-én, alig fél órával az indulás után áramkimaradást, majd az újraindítás után nyomáscsökkenést tapasztaltunk a horvát oldalon.
Ezekről a Janaf nem tett említést, pedig a hibák tovább erősítik az Adria-vezeték valós képességével kapcsolatos aggodalmakat
- közölte a Mol.
Hozzáteszik, hogy "nem érdemes viszont a kapacitásteszt eredményeit együtt vizsgálni egy hagyományos szállítási időszakkal: amikor a Janaf nyomáscsökkentésről beszél, valójában egy szeptember 22-i szállítást emleget, amelynek nem a kapacitás tesztelése, hanem a Mol finomítók ellátása volt a célja."
A MOL felelősséggel tartozik az egész régió stabil energiaellátásáért: nem alapozhatunk kereskedelmi és stratégiai döntéseket 1-2 órás teszteredmények alapján kalkulált éves kapacitásbecslésekre, de továbbra is nyitottak vagyunk a hosszútávú közös tesztelésre és az eredmények józan, konstruktív kiértékelésére. Az egész régió érdeke, hogy az Adria-vezeték felnőjön a feladathoz: ezt alapos vizsgálatokkal és fejlesztésekkel lehet elérni
- zárják a közleményüket.
Előzmények
Múlt héten a Mol és a Janaf több alkalommal is folytatott közös teszteket az Adria kőolajvezetéken, de a Mol szerint a legfrissebb eredmények egyelőre nem igazolják, hogy a vezeték képes lenne hosszútávon Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat felhozni az Adria-tengerről. A tesztek során 1-2 óránál hosszabb ideig egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni a vezeték.
A Janaf erre szinte azonnal reagált, és visszautasította a Mol csoport állításait. Határozottan cáfolják azt a vádat is, miszerint a társaság ne tudná biztosítani a Mol csoport két közép-európai finomítójának éves kőolajszükségletét. A második közös tesztet szeptember 17–18-án végezték el, immár DRA-polimerek használatával, amelyek elősegítik az olaj könnyebb áramlását. Ismét két szivattyú működött Sisakban és három Csurgón. Az átlagos teljesítmény ekkor 2 200 m³/óra volt, ami éves szinten 15,5 millió tonna szállítását tette lehetővé.
A harmadik tesztre szeptember 22–24. között került sor. Eredetileg 2 200 m³/órás áramlás volt tervezve ekkor is, azonban a Mol csoport kérésére 1 600 m³/órára kellett csökkenteni, így a szállítás egy-egy szivattyúval zajlott Sisakban és Csurgón - állítja a Janaf.
Fontos hangsúlyozni, hogy az alacsonyabb teljesítmény kizárólag a MOL közvetlen kérésére történt, társaságunk részéről nem volt akadálya a tervezett érték teljesítésének
- mondta a Janaf.
Címlapkép forrása: Portfolio
