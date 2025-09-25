  • Megjelenítés
Újranyílik Európa legfontosabb szárazföldi összeköttetése Kínával
Gazdaság

Újranyílik Európa legfontosabb szárazföldi összeköttetése Kínával

Portfolio
Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy csütörtök hajnalban újra megnyílnak a közúti és vasúti határátkelők Belarusz felé, ezzel véget ér a csaknem két hete tartó lezárás. Mindez azért is jó hír, mert az átkelőkön a Kína–Európa vasúti áruforgalom 90 százaléka halad át.

Varsó szeptember 12-én zárta le az összes átkelőt, válaszul az orosz és belarusz hadsereg nagyszabású közös gyakorlataira. A döntést az is indokolta, hogy orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, ami fokozta a NATO szövetségeseinek aggodalmait az ukrajnai háború átterjedésének veszélye miatt.

Tusk hangsúlyozta: a gyakorlatok lezárultával a fenyegetés mérséklődött, de továbbra is résen kell maradniuk.

Ugyanakkor a gazdasági érdekek – különösen a fuvarozók és a vasút – miatt indokoltnak látta a határnyitást.

Korábban a lezárás elrendelésekor éppen azt mondták, hogy a biztonság felülírja a gazdasági érdekeket.

Kapcsolódó cikkünk

Megbénult Európa legfontosabb szárazföldi összeköttetése Kínával

Az Európai Bizottság a múlt héten jelezte, figyelemmel kíséri a lezárás gazdasági hatásait, mivel a vasúti kereskedelmi útvonal az EU és Kína között jelentős áruforgalmat bonyolít le.

Lengyelország már 2021 óta szigorította a közúti forgalmat Belarusz felé, miután Minszket azzal vádolta, hogy migránsokat próbál átterelni a határon. Ennek nyomán Varsó acélkerítéseket épített, katonákat vezényelt a térségbe és biztonsági zónát alakított ki.

Címlapkép forrása: EU

