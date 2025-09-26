  • Megjelenítés
4000 vállalkozás kapott ingyenpénzt digitális fejlesztésekre
Gazdaság

4000 vállalkozás kapott ingyenpénzt digitális fejlesztésekre

Portfolio
Több mint 4000 vállalkozás kezdheti meg digitális fejlesztéseit a Demján Sándor „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” Program támogatásával - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A digitális projektek finanszírozása kiemelt téma lesz november 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon, érdemes regisztrálni az eseményre!

Lezárult a Demján Sándor Program egyik eleme, a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” Programot népszerűsítő rendezvénysorozat.

A program

9 milliárd forintos keretösszegéből összesen több mint 6.000 hazai mikro- és kisvállalkozás kaphat támogatást digitális fejlesztéseihez.

Az eddig kiállított 4310 voucher közül 1370-et már beváltottak a vállalkozások.

A „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” Program vissza nem térítendő támogatás formájában segíti a mikro- és kisvállalkozások webes megjelenését, közösségi média-aktivitását és e-kereskedelmi tevékenységét.

A pályázatok többsége a kiskereskedelmi és vendéglátó szektorból érkezett, ahol a cél a webshopok indítása volt, míg az építőipar és a mérnöki szolgáltatások szereplői elsősorban a professzionális honlapok és közösségi média jelenlét fejlesztésére fordítják a támogatást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

