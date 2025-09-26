A Fed alelnöke szerint közel lehet az inflációs cél

A Fed alelnöke szerint közel a 2%-os inflációs cél, miközben nőnek a munkaerőpiaci kockázatok.

Michelle Bowman, a Federal Reserve felügyeleti alelnöke pénteken kijelentette, hogy az amerikai jegybank közel áll a 2%-os inflációs céljának eléréséhez, miközben a munkaerőpiac kockázatai egyre erősödnek.

"Úgy gondolom, hogy az inflációs cél tartományán belül vagyunk"

- mondta Bowman a New York-i Forecasters Club rendezvényén, hozzátéve, hogy "a munkaerőpiacot érintő kockázatok erőteljesen jelen vannak a fejemben".

Az alelnök bizonytalanságát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jegybanki alapkamat milyen szinten érné el a semleges szintet. Ugyanakkor megjegyezte, hogy véleménye szerint a semleges monetáris politikai kamatszint jelenleg magasabb, mint a COVID-19 járvány előtt volt.

Forrás: Reuters

