A svédek kétharmada fél, hogy nem lesz elég élelmiszerük

A Novus kutatócég által a Lantmännen svéd mezőgazdasági szövetkezet számára készített felmérés kimutatta, hogy a svédek kétharmada (66%) aggódik amiatt, hogy válság vagy háború esetén nem lesz elegendő élelmiszer. Ez az arány tavaly még 59% volt.

Az aggodalmat fokozza, hogy Svédország csak a lakosság által fogyasztott élelmiszer felét termeli meg, amit a legtöbb svéd túl alacsonynak tart. Per Arfvidsson, a Lantmännen vezérigazgató-helyettese szerint "az aggodalom indokolt. Az a tény, hogy az általunk fogyasztott élelmiszereknek csak a fele készül Svédországban, bizonytalanságot teremt és sebezhetővé tesz minket."

Növelni kellene a termelést

Bár a kormány stratégiai élelmiszer-tartalékok létrehozását tervezi, a Lantmännen szerint további lépésekre van szükség. A szövetkezet a termelési alapanyagok tárolását és a hazai élelmiszertermelés jelentős növelését szorgalmazza. Arfvidsson kijelentette, hogy a svéd gazdálkodók hajlandóak és képesek többet termelni. Megfelelő támogatással és befektetéssel a politikusok és az ipar részéről, valamint a fogyasztók tudatosságának növelésével a svéd termékek választásában, az ország élelmiszer-ellátási biztonsága jelentősen megerősíthető.

A felmérés azt is kimutatta, hogy a svédeknek csak 18%-a tudja helyesen, hogy az ország élelmiszer-önellátási aránya 50%, bár ez az arány némileg javult. Kétharmaduk úgy véli, hogy alacsonyabb, és csak 16% gondolja, hogy magasabb. A svédek többsége (kétharmada) érdeklődik az iránt, hogy fogyasztói döntéseikkel hogyan járulhatnak hozzá Svédország önellátásához. A felmérés a Lantmännen Matvärnet kezdeményezésének része, amely a gazdálkodók létfontosságú szerepére összpontosít, és arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy támogassák a hazai élelmiszertermelést.

A Lantmännen egy észak-európai mezőgazdasági szövetkezet, amely mezőgazdaságra, gépgyártásra, bioenergiára és élelmiszertermelésre szakosodott. A 17 000 svéd gazda tulajdonában lévő szövetkezet éves forgalma 70 milliárd svéd korona (6,34 milliárd euró).

