Beindult a deportálás, de valami nagyon stimmel a számokkal

A Trump-kormány deportálási kampánya gyorsan eszkalálódik, de az adatok kaotikusak és sokszor ellentmondásosak. A hivatalos számok, a független elemzések és a kiszivárgott statisztikák között tízezres eltérések vannak. Eközben az őrizetbe vételek és a kitoloncolások száma rekordmagasságba emelkedett, elsősorban Latin-Amerikából érkező fiatal férfiakat érintve. Egyre többen vélik úgy, hogy a statisztikákban ez erősíti az amerikai munkaerőpiacot.

Donald Trump célja, hogy második elnökségének első évében egymillió embert deportáljanak az Egyesült Államokból. A kormány hétfőn azt közölte, hogy

eddig 400 ezer kitoloncolást hajtottak végre, és az akciók felfutása még csak most kezdődik.

A Wall Street Journal azonban arra figyelmeztet, hogy a hivatalos adatok ennél alacsonyabb számokat mutatnak, és jelenleg nincs olyan átlátható, rendszeresen frissített adatbázis, amely hitelesítené a kormány állításait. Az ICE (Bevándorlási és Vámügyi Hivatal – Immigration and Customs Enforcement) által kiadott adatok alapján

az év első hét hónapjában csak körülbelül 158 ezer deportálás történt, míg a belügyi tárca egyik tisztviselője szeptember elejére 220 ezer körüli számról beszélt.

Ez arra utal, hogy a DHS adatai a határőrizeti szervezet, a CBP (Customs and Border Protection) kitoloncolásait is tartalmazzák.

Az adatszolgáltatás átláthatósága komoly gondot jelent. Az ICE korábbi adatkészlete és a legfrissebb nyilvánosságra hozott statisztikák között 15 ezer deportálásnyi eltérés található az év első öt hónapjára vonatkozóan. A Deportation Data Project kutatói szerint a különbségek arra utalnak, hogy egyik adatbázis sem teljes. Az ICE szóvivője szerint a számok „pillanatfelvételek”, amelyek év közben változhatnak, a végleges adatokat pedig csak a pénzügyi év végén teszik közzé. Egy másik adat szerint augusztus 1. és szeptember 18. között 53 ezer deportálást hajtottak végre, de ezeket nem lehet hozzáadni a korábbi időszak összesítéséhez. A Fehér Ház közben azt kommunikálja, hogy a CBP és az ICE együttvéve már 400 ezer kitoloncolást hajtott végre, és további 1,6 millió ember „önként” hagyta el az országot, bár erre nincs független adat.

Az ICE adatai szerint az év elején meredeken emelkedett az őrizetbe vételek száma. Július végéig legalább 137 ezer embert tartóztattak le, ami az első lépést jelenti a kitoloncolási folyamatban.

Ezek közül sokan ideiglenes őrizetbe kerültek, majd bírósági meghallgatás után deportálták őket. A letartóztatások felfutása miatt az ICE által üzemeltetett fogdákban augusztus végére több mint 61 200 ember volt elhelyezve, ami az elmúlt évek egyik legmagasabb értéke. Szeptember elején a legnagyobb intézmény a mississippi Natchez városában működött, átlagosan 2172 fővel. Összesen több mint 180 helyszínt használnak a fogvatartásra.

A deportálások célországai között továbbra is Mexikó vezet, amely az összes ICE által végrehajtott kitoloncolás 43 százalékát adja. Ez január és július között 66 271 embert jelentett. A második helyen Guatemala állt 21 785 fővel, majd Honduras következett 17 958 fővel. Bár az esetek túlnyomó többsége Latin-Amerikához köthető, az Egyesült Államok idén több mint 190 országba küldött vissza embereket, köztük Oroszországba és Észak-Koreába is.

A demográfiai adatok szerint a deportáltak 86 százaléka férfi volt, és kétharmaduk 20 és 39 év közötti.

Ez a korosztály különösen jelentős az amerikai gazdaságban, mivel nagy arányban dolgozik az építőiparban, a mezőgazdaságban, a gyáriparban és más munkaerő-igényes ágazatokban. A statisztikák szerint 34 százalékuk 20–29 év közötti, 32 százalékuk pedig 30–39 éves. Ez arra utal, hogy a deportálások munkaerőpiaci hatása az építőipartól a feldolgozóiparig több szektorban is érezhető lehet. Több szakértő szerint a nem legálisan foglalkoztatott bevándorlók számának visszaesése erősíti az amerikai munkaerőpiacot, amely ellenállóbbnak tűnik, mint az elemzők várták.

