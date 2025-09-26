Bejelentette a Mol: újraindul az olajszállítás Irakból

A friss megállapodások fényében a Molarra számít, hogy

a KRI-ből a törökországi Ceyhan kikötővárosba tartó, 2023 tavasza óta az export elől elzárt kőolajvezeték a következő napokban újra megnyílik.

A Mol 20%-os részesedéssel rendelkezik a Shaikan olajmezőben, és arra számít, hogy a vezeték újranyitása pozitívan befolyásolja a realizált árak alakulását - olvasható a közleményben.

A Mol termelési részesedése a Shaikan olajmezőben napi 4,6 ezer hordó egyenérték/nap (mboepd) volt 2025 első félévében, ami a csoport teljes szénhidrogén-termelésének 5%-a.

Az elmúlt hetekben nagyot esett a Mol árfolyama (ennek okaival ebben az elemzésben foglalkoztunk), ma viszont 1,8 százalékos pluszban van a részvény.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio