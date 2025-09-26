Egy helyben toporoghat idén is a magyar gazdaság

Az Egyensúly Intézet szerint a magyar gazdaság 2025-ben mindössze 0,3 százalékkal bővül az idei évben, majd 2026–2027-ben 2,4, illetve 2,6 százalékra gyorsul.
A növekedést továbbra is a háztartások fogyasztása tartja életben: a megtakarítások apadása, a reálbérek emelkedése és a fiskális élénkítés együtt növeli a belső keresletet. Ezzel szemben a beruházások 2025-ben még zsugorodnak, mielőtt 2026-tól – az EU-források gyorsuló beáramlásának és a külföldi működőtőke erősödésének köszönhetően – ismét növekedési pályára állnának. A külpiac inkább fék, mint motor: az európai lassulás, a kereskedelmi feszültségek és az import élénkülése miatt a nettó export pozitív hozzájárulása várhatóan kifut.
Az inflációs pálya mérséklődést ígér: a 2025-ös éves átlag 4,5 százalék lehet, 2026-ban 3,9, 2027-ben 3,4 százalék.
Idén az élelmiszer- és energiaárak gyors drágulása, a termelői árak megugrása, a globális nyersanyagárak emelkedése és a forint leértékelődése hajtotta a pénzromlást; a márciusi árrésstop csak átmeneti enyhülést hozott, a második negyedévtől újra gyorsult a drágulás. Rövid távon ugyanakkor a visszafogott fogyasztás, az alacsony beruházási aktivitás, a pozitív reálkamat és a túlértékelt reálárfolyam egyaránt fékezi az árnyomást, így az év második felében hűlő inflációs környezet valószínű.
A monetáris politika szigorú marad: a magas reálkamat és az euróhoz képest túlértékelt forintárfolyam tovább hűti a gazdaságot,
az MNB pedig az árstabilitás és az árfolyam védelme miatt 2025 végéig 6,5 százalékon tarthatja a rátát; óvatos lazítás legkorábban 2026 elején jöhet.
A forint leértékelődési trendje folytatódhat, ugyanakkor az új jegybanki vezetés a korábbinál nagyobb súlyt helyez az árfolyam-stabilitásra: az euró/forint árfolyam 2025-ben 401, 2026-ban 415, 2027-ben 424 körül alakulhat.
A munkaerőpiac fokozatosan enged: a versenyszférában a foglalkoztatottság 2025-ben 0,5, 2026-ban 0,2 százalékkal csökkenhet, 2027-ben viszont 0,4 százalékkal nőhet; a munkanélküliségi ráta a 2025-ös 4,6 százalékról 2026-ban 4,4-re, 2027-re 4,2-re mérséklődhet.
A reálbér-dinamika a 2024-es kiugrás után lehűl: 2025-ben 2,5, 2026-ban 3,2, 2027-ben 3 százalékos medián reálbér-növekedés várható,
amit a gyengülő gazdasági teljesítmény, a mérséklődő profitabilitás és a munkavállalók romló alkupozíciója fog vissza.
