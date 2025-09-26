Erre a felújításra várt sok, Horvátországba utazó

Mától ismét mindkét alagútcsövön keresztül zajlik a forgalom – a tavaly átadott vadonatúj második csövön és a teljesen felújított eredeti alagúton keresztül, amely 1971-ben kezdte meg működését.

Naponta 14-18 ezer jármű halad át ezen az alagúton, így ez rendkívül fontos fejlesztés. Jelentős az Učkától Matuljig terjedő szélesebb terület számára is, amely 2027-ig fejlesztés alatt áll. Csak ennek a szakasznak a befejezésével kapcsolódik majd teljesen az isztriai Y autópálya Horvátország autópálya-hálózatához - írja a HRT.

Az autósok mostantól sokkal gyorsabb utazásra számíthatnak. A Pula és Zágráb közötti menetidő mindössze két és fél órára csökken.

A Pula–Učka szakasz útdíja 11,40 euró.

A felújított alagút gyakorlatilag teljesen új. Az elmúlt év során a munkások kicserélték az útburkolatot, a vízelvezetést, a világítást, a szellőzést, a biztonsági és evakuációs rendszereket, valamint minden műszaki berendezést.

Az eredeti, 1971-ben megnyitott Učka-alagútcsövön 44 év szolgálat alatt több mint 80 millió jármű haladt át. Teljes felújítása történelmi pillanat Isztria infrastruktúrája számára. A 25 millió eurós felújítási projektben mintegy 150 munkás vett részt, főként horvát vállalatoktól.

