Idén már egy Váccal kevesebb magyar van

Az év első nyolc hónapjában a születések és halálozások egyenlegeként közel 35 ezer fővel csökkent Magyarország népessége - derül ki a KSH adataiból. Ez 7,5%-kal nagyobb fogyást jelent, mint tavaly. A fő probléma a születésszám tartósan alacsony szintje, ami az utóbbi négy évben meredeken zuhant. A halálzosáok száma viszont látványosan mélypontra esett.

Kitart az alacsony gyerekvállalási kedv Magyarországon. 2025 augusztusában 6360 gyermek született, 5,7%-kal, 386-tal kevesebb, mint 2024 augusztusában. Ami jó hír, hogy ennek ellenére a nyár végén kisebb volt a népességfogyás, mint tavaly, ugyanis az elhunytak száma is csökkent. Számokban kifejezve: 8908 fő vesztette életét, 15%-kal, 1526-tal kevesebb az egy évvel korábbinál. Így a természetes fogyás a 2024. augusztusi 3688-cal szemben 2548 fő volt.

Az elhunytak száma a nyáron egyébként kirívóan alacsony volt,

ebben az évszázadban most először látunk olyan hónapot, amikor 9000 alá csökkent a halálozási szám:

A halálozási szám alacsony alacsonyan alakulása azt eredményezte, hogy július-augusztusban (szemben az első hat hónappal) a népességfogyás kisebb volt, mint egy évvel korábban. Az első félév kedvezőtlen folyamatait azonban ez is csak tompítani tudta: az év első nyolc hónapjában születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 34 903 fő volt, 7,5%-kal több az előző évi 32 459 fős értéknél.

A halálozási folyamatokkal szemben a születési tendencia viszont nem alakul jobban. A 2021 óta látványosan csökkenő trend nem állt meg:

A gyerekvállalási kedvet tükröző teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31 volt augusztusban, egy évvel korábban 1,38 volt.

A nyár utolsó hónapjában 6370 pár kötött házasságot, 5,1%-kal, 343-mal kevesebb, mint egy évvel korábban. Itt szintén egy enyhén csökkenő trendet látunk, a havi átlagos házasságkötés lefordult a 4000-es trendvonalról.

