Ilyen nincs: a teherautókra és a konyhabútorokra is újabb vámok jönnek

Donald Trump bejelentése szerint 2025. október 1-jétől 25%-os vámot vetne ki minden, az USA-n kívül gyártott „nagy” teherautóra. A lépést az amerikai gyártók – például a Peterbilt, Kenworth, Freightliner és Mack – védelmével és nemzetbiztonsági indokokkal támasztja alá, miközben a Fehér Ház egyelőre nem közölt részleteket az intézkedés végrehajtásáról.

„Annak érdekében, hogy megvédjük Nagyszerű Nehéz Teherautó-gyártóinkat a tisztességtelen külső versenytől, 2025. október 1-jétől 25%-os vámot vetek ki minden, a világ más részein gyártott ‘Heavy (Big!) Truck’-ra”

– írta Trump a Truth Socialön.

„Ennek eredményeként Nagyszerű Nagy Teherautó-gyártóink, mint a Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks és mások védelmet kapnak a külső beáramlás okozta zavarásokkal szemben” – tette hozzá. „Szükségünk van arra, hogy a kamionosaink pénzügyileg egészségesek és erősek legyenek – sok okból –, de mindenek felett nemzetbiztonsági célokból!”

A Fehér Ház nem tett közzé részleteket a javaslatról vagy annak végrehajtási módjáról. A bejelentés egy héttel Trump tervezett hatálybalépési dátuma előtt érkezett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images