Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

A dízel ára fog holnap változni - írja a holtankoljak.

Szombaton kisebb mértékű változás várható a nagykereskedelmi árakban.

A benzin változatlan marad, a gázolaj emelkedik bruttó 2 forinttal.

Az átlagárak az alábbiak 2025.09.26-án: 

  • 95-ös benzin: 586 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter 
