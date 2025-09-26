Itt a fordulat a TikTok ügyében: nagyot nyerhet a kínai anyacég

A bennfentesek szerint a ByteDance licencdíjat kap majd az algoritmusának használatáért, valamint részesedést a nyereségből tulajdonrészének arányában. Összességében a pekingi anyavállalat várhatóan

az amerikai működés teljes nyereségének 50%-át vagy még többet is megkaphat az új tulajdonosok irányítása alatt.

Mint ismert, Joe Biden elnök korábban törvényt írt alá, amely előírja, hogy a ByteDance adja át a TikTok amerikai működtetését amerikai tulajdonosoknak, különben betiltják a szolgáltatást. Donald Trump azonban többször is kitolta az eladási határidőt, miközben kompromisszumos megoldáson dolgozott.

A múlt héten Trump telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel az ügyletről, és az amerikai fél szerint a vezetők megállapodtak az eladásról. A kínai hatóságok azonban nem erősítették meg ezt a konszenzust, és az ügylet feltételei sem tisztázottak még. JD Vance alelnök tegnap tovább fokozta a zavart, amikor közölte, hogy az eladás ára körülbelül 14 milliárd dollár lesz – jóval az elemzők által várt 35-40 milliárd dolláros becslés alatt.

A nyereségmegosztási megállapodás magyarázatot adhat erre az eltérésre. A jelenlegi javaslat szerint a TikTok amerikai egysége jelentős licencdíjat fizetne a ByteDance-nek az algoritmus használatáért, amely a szolgáltatás sikerének kulcsa.

A ByteDance akár 20%-ot is kaphat ezekért a jogokért a növekményes bevételből.

Például 20 milliárd dolláros bevétel esetén a ByteDance akár 4 milliárd dollárt is kaphat.

Ezen felül a ByteDance a fennmaradó bevételből származó nyereség körülbelül 20%-át is megkapná, összhangban megmaradó részesedésével. Az Oracle, Silver Lake Management és az Abu Dhabi székhelyű MGX által vezetett amerikai konzorcium, valamint a meglévő befektetők osztoznának a fennmaradó nyereségen. Ez a csoport várhatóan az amerikai üzlet körülbelül 80%-át birtokolja majd.

A nyereség ilyen elosztása az új vállalkozásban magyarázatot ad arra, miért van olyan nagy különbség az elemzők által becsült érték és a Trump-adminisztráció által említett ár között.

Címlapkép forrása: Shutterstock