Itt a Jedlik Ányos program negyedik felhívása: 600 millió forintig kaphatnak támogatást a magyar cégek

Megnyílt az elektronikus felület, így mától 2025. október 21-ig jelentkezhetnek a hazai vállalkozások az energetikai korszerűsítésekre ösztönző programcsomag negyedikként megnyíló felhívására. A pályázat a piacról még hiányzó innovatív technológiai fejlesztések, jelentős tudományos, műszaki újdonságtartalommal rendelkező termékek, prototípusok, szolgáltatások létrehozását támogatja - olvasható az Energiaügyi Minisztérium közleményében.

A 13 milliárd forint vissza nem térítendő forrás tizenegy célterületen megvalósuló alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre fordítható

a nem-kémiai alapú magas hatásfokú energiatárolás ,

, az akkumulátorok élettartamának optimalizálása, hatékony és környezetkímélő újrahasználata,

optimalizálása, hatékony és környezetkímélő újrahasználata, a hulladékhő vagy az alacsony hőmérsékletű geotermikus kutak hasznosítása.

A Jedlik Ányos Energetikai Program új pályázatán konzorciumi tagként mikrovállalkozások is részt vehetnek. A projektekbe K+F szolgáltató szervezetként, innovációs beszállítóként kapcsolódhatnak be az egyetemek és a kutatóintézetek.

Az egy projektre adható támogatás legfeljebb 600 millió forint.

Az alsó összeghatár a társadalmi egyeztetés eredményeként 200 millió forintról 100 millió forintra csökkent. Így a korábban kalkulált maximum 65 kérelemmel szemben akár 130 pályázat is állami hozzájárulásban részesülhet. Előlegként a támogatás legfeljebb 40 százaléka igényelhető, amit az első mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása után további maximum 40 százalék követhet. A fennmaradó hányadot a záró beszámoló elfogadását követően, utófinanszírozásként fizetik ki. A projektek végrehajtására a szerződéskötéstől számított 24-48 hónap áll majd rendelkezésre. A kitöltőprogram már elérhető, a pályázatkezelő Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2025. október 21-ig várja a jelentkezéseket.

Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár kiemelte: „A Jedlik Ányos Energetikai Program társadalmi egyeztetésig már eljutott felhívásai révén 415 milliárd forinttal ösztönözzük a hatékonyságot javító, az ipar zöldítését szolgáló beruházásokat. (...) A Jedlik-programban hamarosan komoly érdeklődésre számot tartó lehetőségeket nyitunk meg a többi között

az ipari energiatárolók telepítésére vagy a földhő fokozott hasznosítására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images