Katasztrófa rázta meg a világ egyik legnagyobb bányáját: globális hiány jöhet a kritikus anyagból

Az indonéziai Grasberg bányában szeptember 8 óta szünetel a termelés, miután
egy földcsuszamlás 800 ezer tonna sarat zúdított a Block Cave területre.
A katasztrófában hét dolgozó rekedt a föld alatt, és jelentős károk keletkeztek a bánya infrastruktúrájában.
A bányát üzemeltető amerikai Freeport McMoRan azonnal leállította a kitermelést a mentési munkálatok érdekében, és eddig két holttestet találtak meg. A vállalat vis maiort jelentett be és vizsgálja az esetet.
A Goldman Sachs becslése szerint
ez a leállás akár 525 ezer tonnás kiesést is okozhat a rézkitermelésben,
egész pontosan a kitermelés várhatóan 250-260 ezer tonnával csökken 2025-ben és 270 ezer tonnával 2026-ban. A Freeport közlése szerint a negyedik negyedéves termelés "nagyon alacsony lesz", mivel a katasztrófa által nem érintett területek (Big Gossan és Deep MLZ) is csak a negyedév közepén indulhatnak újra. A bánya többi részén a termelés valamikor jövőre indulhat újra, de a 2026-os réztermelés akár 35%-kal is elmaradhat a korábbi előrejelzésektől a fokozatos újraindítás miatt. A teljes helyreállás 2027-re várható.
A leállás súlyos csapást jelent a Freeport számára, mivel a Grasberg adja a vállalat bizonyított és valószínűsíthető tartalékainak felét, valamint a 2029-ig tervezett réz- és aranytermelésének 70%-át. A vállalat részvényei több mint 21%-ot estek a bejelentés óta.
A Grasberg leállása fordulópontot jelent a globális rézpiacon is: a Goldman Sachs szerint a kiesés miatt
a 2025-ös globális rézmérleg a korábban várt 105 ezer tonnás többlet helyett 55 500 tonnás hiányt mutat majd.
A bank a globális bányászati termelés növekedési előrejelzését 2025-re 0,8%-ról 0,2%-ra, 2026-ra pedig 2,2%-ról 1,9%-ra csökkentette.
A kínálati kockázatok tovább erősítik a Goldman Sachs optimista kilátásait a réz árára vonatkozóan, és a bank megerősítette, hogy 2027-re tonnánként 10 750 dolláros árfolyamot vár.
Azért is jelentős a Goldman friss becslése, mert az eddigi iparági előrejelzések szerint
csak 2030 környékére várták az ellátási hiányt a réz piacán.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
