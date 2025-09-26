Katasztrófa rázta meg a világ egyik legnagyobb bányáját: globális hiány jöhet a kritikus anyagból

Az indonéziai Grasberg bányában szeptember 8 óta szünetel a termelés, miután

egy földcsuszamlás 800 ezer tonna sarat zúdított a Block Cave területre.

A katasztrófában hét dolgozó rekedt a föld alatt, és jelentős károk keletkeztek a bánya infrastruktúrájában.

A bányát üzemeltető amerikai Freeport McMoRan azonnal leállította a kitermelést a mentési munkálatok érdekében, és eddig két holttestet találtak meg. A vállalat vis maiort jelentett be és vizsgálja az esetet.

A Goldman Sachs becslése szerint

ez a leállás akár 525 ezer tonnás kiesést is okozhat a rézkitermelésben,

egész pontosan a kitermelés várhatóan 250-260 ezer tonnával csökken 2025-ben és 270 ezer tonnával 2026-ban. A Freeport közlése szerint a negyedik negyedéves termelés "nagyon alacsony lesz", mivel a katasztrófa által nem érintett területek (Big Gossan és Deep MLZ) is csak a negyedév közepén indulhatnak újra. A bánya többi részén a termelés valamikor jövőre indulhat újra, de a 2026-os réztermelés akár 35%-kal is elmaradhat a korábbi előrejelzésektől a fokozatos újraindítás miatt. A teljes helyreállás 2027-re várható.

A leállás súlyos csapást jelent a Freeport számára, mivel a Grasberg adja a vállalat bizonyított és valószínűsíthető tartalékainak felét, valamint a 2029-ig tervezett réz- és aranytermelésének 70%-át. A vállalat részvényei több mint 21%-ot estek a bejelentés óta.

A Grasberg leállása fordulópontot jelent a globális rézpiacon is: a Goldman Sachs szerint a kiesés miatt

a 2025-ös globális rézmérleg a korábban várt 105 ezer tonnás többlet helyett 55 500 tonnás hiányt mutat majd.

A bank a globális bányászati termelés növekedési előrejelzését 2025-re 0,8%-ról 0,2%-ra, 2026-ra pedig 2,2%-ról 1,9%-ra csökkentette.

A kínálati kockázatok tovább erősítik a Goldman Sachs optimista kilátásait a réz árára vonatkozóan, és a bank megerősítette, hogy 2027-re tonnánként 10 750 dolláros árfolyamot vár.

Azért is jelentős a Goldman friss becslése, mert az eddigi iparági előrejelzések szerint

csak 2030 környékére várták az ellátási hiányt a réz piacán.

A meglévő és bejelentett projektekből származó bányászott globális rézkínálat, valamint a különböző forgatókönyvek alapján várható kereslet alakulása. Forrás: IEA, 2025

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images