Kellemetlen választás előtt áll a brit kormány

Szakértők szerint fordulópont előtt állhat a brit kötvénypiac, amelynek őszi trendje már akár a jelenleg kormányon lévő Munkáspárt jövő heti nagygyűlésén is eldőlhet. A brit gazdaság magas inflációtól, a vámháború miatt romló külkereskedelmi feltételektől, csökkenő reálbérektől, valamint lakhatási gondoktól szenved,
amelyet csak tetéz, hogy a költségvetésnek sincs érdemi mozgástere a problémák enyhítésére.
A lakosság már rövid távon is komoly változásokat vár a Keir Starmer vezette kormánytól, Rachel Reeves pénzügyminiszter számára azonban a fő kérdés az, hogy hogyan szerezzen forrást a kormányzati intézkedésekhez.
A költségvetési gondokat a kötvénypiaci befektetők is érzik, a brit hosszú lejáratú állampapírok hozamai ugyanis évtizedes csúcsok közelében vannak, egy esetleges eladási hullám pedig súlyos következményekkel járhat az adósságfinanszírozás és a piaci stabilitás szempontjából is.
A brit kötvények (giltek) iránti visszafogott kereslet nehéz helyzetet teremt a pénzügyminisztérium számára, a két hónap múlva benyújtandó 2026-os költségvetési tervben ugyanis mintegy 35 milliárd fontnyi (azaz 47 milliárd dollárnyi) tervezett kiadásnak nincs fedezete. Bár néhány politikus megpendítette már a további eladósodás lehetőségét, ennek nincs igazi realitása az állampapírok iránti gyenge kereslet miatt.
A kormány természetesen minden választói igényt ki akar elégíteni, és ösztönzőket, illetve támogatást nyújtani az iparnak, a szociális ellátásnak és minden másnak, de mindezt nem tudják megtenni, ha elveszítik a kötvénypiacot
- mondta Andrew Chorlton, az M&G Investments kötvénybefektetési igazgatója. A közgazdász szerint a jelenlegi helyzetben a közpénz hiteles elköltésével tudnak leginkább hozzájárulni a gazdaság talpra állásához.
A kötvénypiac sérülékenysége csütörtökön is megmutatkozott, amikor különösebb esemény nélkül 9 bázispontot emelkedtek a 10 éves hozamok. Az idei évet tekintve a hozamelmozdulás 20 bázispont.
Bár Reeves korábbi ígérete szerint a közeljövőben nem várható újabb adóemelés, a kiadáscsökkentés népszerűtlensége miatt a pénzügyminiszter valószínűleg nem tudja elkerülni az állami elvonás növelését. A kötvénypiaci befektetők jelenleg azt figyelik, hogy Reeves jövő hétfőn mit nyilatkozik a kétgyerekes családok állami támogatásának felső korlátjáról. A kérdés jól mutatja a költségvetési és hatalmi érdekek ütközését: a felső korlát eltörlése politikai hasznot hozna, de a befektetők a fiskális fegyelem gyengüléseként értelmezhetnék, ami eladási hullámot indíthatna. Neil Mehta, a RBC BlueBay portfóliómenedzsere szerint az intézkedés mintegy 3,5 milliárd fonttal növelné a kormány finanszírozási igényét.
Az Egyesült Királyság feszessé váló költségvetése önmagában talán nem generálna óriási problémát, a fejlett és feltörekvő országok idei drasztikus adósságnövekedése miatt azonban a befektetők a megszokottnál jobban büntetik a lazuló fiskális fegyelmet. A költségvetési folyamatokra érzékeny hosszú lejáratú kötvényhozamok idén az Egyesült Államokban, Japánban, Németországban és a kormányválság által sújtott Franciaországban egyaránt jelentősen emelkedtek, mutatva ezzel a befektetői bizalom gyengülését. Ilyen helyzetben a piacokat leginkább költségvetési fegyelmet tükröző jelzésekkel lehet megnyugtatni, amire viszont az elmúlt években a GDP 4,8 százalékának megfelelő hiánnyal gazdálkodó brit kormánynak nincs nagy mozgástere. A nemzetközi befektetői hangulat idei megváltozása tehát kifejezetten nehéz helyzetbe hozta Keir Starmert és kormányát, amelynek választania kell a megélhetési válság enyhítése és a piaci stabilitás fenntartása közül.
A szakértők szerint Reeves nem engedheti meg magának a piac elvesztését, így várhatóan olyan költségvetést készít, amely megőrzi a fiskális politika stabilitásába vetett bizalmat.
A hosszú hozamok stabilizálódását a fegyelmezett költségvetés mellett számos strukturális tényező is segíti, melyek közül a legfontosabbak
- a rövid lejáratú adósságkibocsátás növelése,
- a jegybanki kötvényeladások ütemének csökkentése és
- az inflációs nyomás miatt továbbra is relatíve magas kamatkörnyezet.
A szakértők szerint a legfontosabb gazdaságpolitikai feladat jelenleg a kamatok csökkentése, amely kellően fegyelmezett költségvetés benyújtása esetén tovább folytatódhat.
Ha ez bekövetkezik, akkor a kötvénypiacok teljesítménye is számottevően javulhat
- véli Matthew Amis, az Aberdeen alapkezelője.
