Kiderült, mi történik ha "elköltöztetik" a balatoni nádasokat

A Balaton nádasai pótolhatatlan természeti értéket jelentenek, ökológiai és limnológiai szerepük független az emberi megítéléstől. Szakértők hangsúlyozzák, hogy

nem létezik "rossz nádas" - bár egyes állományok elhelyezkedése lehet zavaró bizonyos emberi szempontból, ez nem csökkenti ökológiai jelentőségüket.

A nádasok gazdasági alapú kategorizálása alkalmatlan azok ökológiai állapotának értékelésére. Kutatási tapasztalatok szerint a gazdaságilag alacsonyabb osztályba sorolt nádasok gyakran értékesebb ökológiai funkciókat töltenek be, mint a magasabb besorolásúak. Ezek az állományok olyan ritka fajoknak biztosítanak élőhelyet, mint a kis vízicsibe, törpeegér vagy barkós cinege, valamint kritikus fontosságú ívóhelyként szolgálnak a Balaton őshonos halállománya számára.

A nádasok komplex élőhelyek, ahol minden egyes nádszálhoz élőlények ezrei-tízezrei kötődnek. Egy nádas kivágása vagy áttelepítése nem csupán növényzet eltávolítását jelenti,

hanem teljes ökológiai közösségek megsemmisítését, ami visszafordíthatatlan károkat okoz a tó amúgy is terhelt ökoszisztémájában.

Eleve értelmetlen

A szakértők szerint a nádasok áttelepítése több szempontból is értelmetlen gyakorlat. A Balatonban a nád már elfoglalta a számára kedvező területeket - ahol jelenleg nincs nádas, ott a környezeti feltételek valószínűleg alkalmatlanok a tartós megtelepedésre. Az áttelepített állományok hosszú távon nem maradnak fenn, miközben az új terület természetes egyensúlyát is megzavarják.

Az áttelepítés során ráadásul a növények és a hozzájuk kapcsolódó élőlényközösségek jelentős része elpusztul, így kettős veszteség keletkezik: mind az eredeti, mind az új élőhelyen. A mesterségesen létrehozott nádasok hosszú távon fenntarthatatlanok, és olyan új környezeti problémákat generálhatnak, mint a vízáramlási viszonyok megváltozása vagy lokális szennyezési gócok kialakulása.

A nádasok visszaszorulásának valódi okai jól dokumentáltak: a partszakaszok túlzott beépítése, az urbanizáció és a vízszint túlszabályozása folyamatosan rontja a nád számára kedvező környezeti feltételeket. A szakértők álláspontja szerint a legfontosabb feladat a meglévő nádasok védelme és a tó természetes környezeti feltételeinek helyreállítása, hogy a nádas állományok természetes módon fennmaradhassanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio