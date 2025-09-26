  • Megjelenítés
Kihagyhatatlan esemény, páratlan előadókkal - Végleges a Private Health Forum programja
Gazdaság

Kihagyhatatlan esemény, páratlan előadókkal - Végleges a Private Health Forum programja

Portfolio
Rég volt ennyire forró a magyar egészségügy körül a levegő, és mindez meghatározó a hazai magánegészségügyi szektor számára is. Szeptember 30-án ezért kifejezetten izgalmasnak ígérkezik a Portfolio Private Health Forum konferenciája, amivel arra vállalkozunk, hogy ne csak megmutassuk, hanem formáljuk is az ágazat jövőjét. 

Nem érdemes lemaradni a részletes programról és az előadók impozáns listájáról - kattintson ide a teljes információért!

Idén kilencedik alkalommal rendezzük meg a magánegészségügy találkozási pontjává vált Private Health Forumot, ami egyedülálló lehetőséget kínál, hogy első kézből értesüljenek az érdeklődők a szektort érintő legfrissebb fejleményekről és jövőbeli kilátásokról.

Már csak pár nap maradt a szeptember 30-i eseményig, még mindig nem késő jelentkezni ide kattintva!

A fórum különös figyelmet szentel a szektor aktuális kihívásainak és lehetőségeinek. Megvitatásra kerül, hogyan befolyásolja a magánszolgáltatók működését az állami szektor helyzete, mely területeken várható további növekedés, és hol éleződik ki a verseny. A résztvevők betekintést nyerhetnek abba is, hogyan alakul a kereslet és kínálat egyensúlya, valamint

milyen innovatív megoldások formálják az egészségügyi szolgáltatások jövőjét.

Kapcsolódó cikkünk

Igazi forradalom zajlik a magyar egészségügyben: így nyernek maguknak életéveket a figyelmesek

Százezrek élete változhat meg Magyarországon - Mi az egészséges élet titka?

Az életével játszik, aki elhízott: ijesztő számok érkeztek

Az esemény nem csupán a jelenlegi helyzetet térképezi fel, hanem a jövőbe is tekint. Kiemelt hangsúlyt kap a digitális egészségügy, a prevenció szerepe, valamint az egyéni és szakmai felelősség kérdése az egészségmegőrzésben. A konferencia exkluzív kutatásokat és felméréseket is bemutat, amelyek segítenek megérteni a piac dinamikáját és a fogyasztói trendeket.

A Private Health Forum 2025 számos izgalmas témát hoz terítékre és az előadók listája magáért beszél: a magyar egészségügy krémjét vonultatjuk fel. Ők azok, akik biztosan ott lesznek a rendezvényen és megosztják tudásukat, tapasztalataikat:

  • Rádai Tamás, igazgató, Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete (ETOSZ)
  • Skorán Ottó, Egészségügyi innováció és informatika szekció: elnök, VOSZ-Egészségügyi Tagozat
  • Fábián Lajos Károly, társ-alapító tulajdonos, elnök, a VOSZ társelnöke, és Egészségügyi Tagozatának elnöke, TritonLife csoport
  • Soós Miklós, tulajdonos, ügyvezető, Istenhegyi Géndiagnosztika Cégcsoport Auro-Science Consulting
  • Weidinger Kinga, ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő, egészségügyi szakjogász
  • Fábián Andrea, alapító, egészségügyi marketing szakértő / ügyvezető igazgató, Andacom / Pixel Liget
  • Dózsa Katalin, háziorvos, diabetológus, tudományos munkatárs, Semmelweis Egyetem EMK
  • Gellér László, kardiológus szakorvos, tanszékvezető helyettes, Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai Tanszék
  • Takács Péter, egészségügyért felelős államtitkár, Belügyminisztérium
  • Joó Tamás, egyetemi docens, adatvezérelt egészségügyi szakértő, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
  • Szabó Gergely, igazgató, Macroklinika, Mezőcsáti Egészségügyi Központ
  • Láng Róbert, egészségiparért és egészségturizmusért felelős miniszteri biztos, Nemzetgazdasági Minisztérium
  • Újlaki Ákos, managing director és partner, Boston Consulting Group
  • Kőrösi Zoltán, értékesítési vezérigazgató-helyettes, CIG Pannónia, CIG EMABIT
  • Kőnig Róbert, betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztésért felelős miniszterelnöki biztos, Miniszterelnöki Kabinetiroda
  • Toldy Anna, elnök, vállalati wellbeing szakember, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Work for Humans
  • Kun Zoltán, alvásforradalmár, Corporate wellbeing szakértő, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Magyar Alvás Szövetség, Fusion Vital
  • Samu János, vezérigazgató-helyettes, Concorde Értékpapír
  • Duda Ernő, alapító/elnök, Solvo / Medipredict, Magyar Biotechnológiai Szövetség
  • Bana Richárd, családorvos / társalapító, Longevity / Mozaik Med Közösség

Nem érdemes kihagyni ezt a páratlan lehetőséget, ahol első kézből van lehetőség értesülni a magánegészségügy jövőjéről, és kapcsolatba kerülni a szektor meghatározó szereplőivel. A regisztráció ide kattintva érhető el.

Légy részese a magánegészségügy új fázisának!

Az elmúlt hetekben több interjút is megjelentettünk a konferencia résztvevőivel:

Kapcsolódó cikkünk

Percek alatt elkészül a lelet: új technológia robbanthatja szét a hagyományos orvoslást

Eljött a legnagyobb magyar magánkórházak összeolvadásának ideje

Mit hozott a modellváltás a Szegedi Tudományegyetemen? (Interjú)

Portfolio Private Health Forum 2025
A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Benzinkút
Gazdaság
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Pénzcentrum
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility