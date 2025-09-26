Kihagyhatatlan esemény, páratlan előadókkal - Végleges a Private Health Forum programja

Idén kilencedik alkalommal rendezzük meg a magánegészségügy találkozási pontjává vált Private Health Forumot, ami egyedülálló lehetőséget kínál, hogy első kézből értesüljenek az érdeklődők a szektort érintő legfrissebb fejleményekről és jövőbeli kilátásokról.

A fórum különös figyelmet szentel a szektor aktuális kihívásainak és lehetőségeinek. Megvitatásra kerül, hogyan befolyásolja a magánszolgáltatók működését az állami szektor helyzete, mely területeken várható további növekedés, és hol éleződik ki a verseny. A résztvevők betekintést nyerhetnek abba is, hogyan alakul a kereslet és kínálat egyensúlya, valamint

milyen innovatív megoldások formálják az egészségügyi szolgáltatások jövőjét.

Az esemény nem csupán a jelenlegi helyzetet térképezi fel, hanem a jövőbe is tekint. Kiemelt hangsúlyt kap a digitális egészségügy, a prevenció szerepe, valamint az egyéni és szakmai felelősség kérdése az egészségmegőrzésben. A konferencia exkluzív kutatásokat és felméréseket is bemutat, amelyek segítenek megérteni a piac dinamikáját és a fogyasztói trendeket.

A Private Health Forum 2025 számos izgalmas témát hoz terítékre és az előadók listája magáért beszél: a magyar egészségügy krémjét vonultatjuk fel. Ők azok, akik biztosan ott lesznek a rendezvényen és megosztják tudásukat, tapasztalataikat:

Békássy Szabolcs, alapító elnök, Háziorvosok Online Szervezete

Csernavölgyi István, vezérigazgató, belgyógyász, kardiológus főorvos, Budai Egészségközpont

Gyarmati János, elnök, HUNIKO - cégcsoport, Smart Diagnosztika

Kirschner András, ügyvezető, orvos igazgató, Swiss Medical Services

Rádai Tamás, igazgató, Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete (ETOSZ)

Skorán Ottó, Egészségügyi innováció és informatika szekció: elnök, VOSZ-Egészségügyi Tagozat

Fábián Lajos Károly, társ-alapító tulajdonos, elnök, a VOSZ társelnöke, és Egészségügyi Tagozatának elnöke, TritonLife csoport

Végh Attila, CEO, Eurohealth

Karli Péter, ügyvezető, Heal Partners

Papik Kornél, ügyvezető igazgató, Dr. Rose Magánkórház

Soós Miklós, tulajdonos, ügyvezető, Istenhegyi Géndiagnosztika Cégcsoport Auro-Science Consulting

Csonka Gábor, egészségügyi üzletágvezető, SMP Solutions

Bibity Zsolt, vezérigazgató, IQVIA Hungary

Csermely Gyula, vezérigazgató, alapító, RMC Clinics

Weidinger Kinga, ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő, egészségügyi szakjogász

Fábián Andrea, alapító, egészségügyi marketing szakértő / ügyvezető igazgató, Andacom / Pixel Liget

Dózsa Katalin, háziorvos, diabetológus, tudományos munkatárs, Semmelweis Egyetem EMK

Rózsa Balázs, alapító, tudományos Igazgató, BrainVisionCenter

Szabó István, vezető ortopéd sebész, TritonLife Magánkórház

Gellér László, kardiológus szakorvos, tanszékvezető helyettes, Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai Tanszék

Lengyel Lívia, egészségügyi szakértő

Tarr Bernadett, média stratéga

Takács Péter, egészségügyért felelős államtitkár, Belügyminisztérium

Joó Tamás, egyetemi docens, adatvezérelt egészségügyi szakértő, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ

Fendler Judit, kancellár, Szegedi Tudományegyetem

Szabó Gergely, igazgató, Macroklinika, Mezőcsáti Egészségügyi Központ

Láng Róbert, egészségiparért és egészségturizmusért felelős miniszteri biztos, Nemzetgazdasági Minisztérium

Újlaki Ákos, managing director és partner, Boston Consulting Group

Kőrösi Zoltán, értékesítési vezérigazgató-helyettes, CIG Pannónia, CIG EMABIT

Kőnig Róbert, betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztésért felelős miniszterelnöki biztos, Miniszterelnöki Kabinetiroda

Karai Gábor, ügyvezető igazgató, Teladoc

Toldy Anna, elnök, vállalati wellbeing szakember, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Work for Humans

Kun Zoltán, alvásforradalmár, Corporate wellbeing szakértő, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Magyar Alvás Szövetség, Fusion Vital

Czibere Zsolt, P&C Senior Advisor, People & Culture, bp

Tömösvári Andrea, alapító ügyvéd, Dr. Tömösvári Ügyvédi Iroda

Samu János, vezérigazgató-helyettes, Concorde Értékpapír

Baittrok Borbála, kutatási igazgató, 21 Kutatóközpont

Duda Ernő, alapító/elnök, Solvo / Medipredict, Magyar Biotechnológiai Szövetség

Bana Richárd, családorvos / társalapító, Longevity / Mozaik Med Közösség

Szabó Adrienn, dietetikus, Semmelweis Egyetem

Konstantin Norman, személyi edző

