Kihagyhatatlan esemény, páratlan előadókkal - Végleges a Private Health Forum programja

Nem érdemes lemaradni a részletes programról és az előadók impozáns listájáról - kattintson ide a teljes információért!
Idén kilencedik alkalommal rendezzük meg a magánegészségügy találkozási pontjává vált Private Health Forumot, ami egyedülálló lehetőséget kínál, hogy első kézből értesüljenek az érdeklődők a szektort érintő legfrissebb fejleményekről és jövőbeli kilátásokról.
Már csak pár nap maradt a szeptember 30-i eseményig, még mindig nem késő jelentkezni ide kattintva!
A fórum különös figyelmet szentel a szektor aktuális kihívásainak és lehetőségeinek. Megvitatásra kerül, hogyan befolyásolja a magánszolgáltatók működését az állami szektor helyzete, mely területeken várható további növekedés, és hol éleződik ki a verseny. A résztvevők betekintést nyerhetnek abba is, hogyan alakul a kereslet és kínálat egyensúlya, valamint
milyen innovatív megoldások formálják az egészségügyi szolgáltatások jövőjét.
Az esemény nem csupán a jelenlegi helyzetet térképezi fel, hanem a jövőbe is tekint. Kiemelt hangsúlyt kap a digitális egészségügy, a prevenció szerepe, valamint az egyéni és szakmai felelősség kérdése az egészségmegőrzésben. A konferencia exkluzív kutatásokat és felméréseket is bemutat, amelyek segítenek megérteni a piac dinamikáját és a fogyasztói trendeket.
A Private Health Forum 2025 számos izgalmas témát hoz terítékre és az előadók listája magáért beszél: a magyar egészségügy krémjét vonultatjuk fel. Ők azok, akik biztosan ott lesznek a rendezvényen és megosztják tudásukat, tapasztalataikat:
- Békássy Szabolcs, alapító elnök, Háziorvosok Online Szervezete
- Csernavölgyi István, vezérigazgató, belgyógyász, kardiológus főorvos, Budai Egészségközpont
- Gyarmati János, elnök, HUNIKO - cégcsoport, Smart Diagnosztika
- Kirschner András, ügyvezető, orvos igazgató, Swiss Medical Services
- Rádai Tamás, igazgató, Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete (ETOSZ)
- Skorán Ottó, Egészségügyi innováció és informatika szekció: elnök, VOSZ-Egészségügyi Tagozat
- Fábián Lajos Károly, társ-alapító tulajdonos, elnök, a VOSZ társelnöke, és Egészségügyi Tagozatának elnöke, TritonLife csoport
- Végh Attila, CEO, Eurohealth
- Karli Péter, ügyvezető, Heal Partners
- Papik Kornél, ügyvezető igazgató, Dr. Rose Magánkórház
- Soós Miklós, tulajdonos, ügyvezető, Istenhegyi Géndiagnosztika Cégcsoport Auro-Science Consulting
- Csonka Gábor, egészségügyi üzletágvezető, SMP Solutions
- Bibity Zsolt, vezérigazgató, IQVIA Hungary
- Csermely Gyula, vezérigazgató, alapító, RMC Clinics
- Weidinger Kinga, ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő, egészségügyi szakjogász
- Fábián Andrea, alapító, egészségügyi marketing szakértő / ügyvezető igazgató, Andacom / Pixel Liget
- Dózsa Katalin, háziorvos, diabetológus, tudományos munkatárs, Semmelweis Egyetem EMK
- Rózsa Balázs, alapító, tudományos Igazgató, BrainVisionCenter
- Szabó István, vezető ortopéd sebész, TritonLife Magánkórház
- Gellér László, kardiológus szakorvos, tanszékvezető helyettes, Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai Tanszék
- Lengyel Lívia, egészségügyi szakértő
- Tarr Bernadett, média stratéga
- Takács Péter, egészségügyért felelős államtitkár, Belügyminisztérium
- Joó Tamás, egyetemi docens, adatvezérelt egészségügyi szakértő, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
- Fendler Judit, kancellár, Szegedi Tudományegyetem
- Szabó Gergely, igazgató, Macroklinika, Mezőcsáti Egészségügyi Központ
- Láng Róbert, egészségiparért és egészségturizmusért felelős miniszteri biztos, Nemzetgazdasági Minisztérium
- Újlaki Ákos, managing director és partner, Boston Consulting Group
- Kőrösi Zoltán, értékesítési vezérigazgató-helyettes, CIG Pannónia, CIG EMABIT
- Kőnig Róbert, betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztésért felelős miniszterelnöki biztos, Miniszterelnöki Kabinetiroda
- Karai Gábor, ügyvezető igazgató, Teladoc
- Toldy Anna, elnök, vállalati wellbeing szakember, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Work for Humans
- Kun Zoltán, alvásforradalmár, Corporate wellbeing szakértő, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Magyar Alvás Szövetség, Fusion Vital
- Czibere Zsolt, P&C Senior Advisor, People & Culture, bp
- Tömösvári Andrea, alapító ügyvéd, Dr. Tömösvári Ügyvédi Iroda
- Samu János, vezérigazgató-helyettes, Concorde Értékpapír
- Baittrok Borbála, kutatási igazgató, 21 Kutatóközpont
- Duda Ernő, alapító/elnök, Solvo / Medipredict, Magyar Biotechnológiai Szövetség
- Bana Richárd, családorvos / társalapító, Longevity / Mozaik Med Közösség
- Szabó Adrienn, dietetikus, Semmelweis Egyetem
- Konstantin Norman, személyi edző
Nem érdemes kihagyni ezt a páratlan lehetőséget, ahol első kézből van lehetőség értesülni a magánegészségügy jövőjéről, és kapcsolatba kerülni a szektor meghatározó szereplőivel. A regisztráció ide kattintva érhető el.
Légy részese a magánegészségügy új fázisának!
Az elmúlt hetekben több interjút is megjelentettünk a konferencia résztvevőivel:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
