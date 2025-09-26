Kihúzta a gyufát Horvátországnál a magyar kormány

Susnjar újságíróknak elmondta: Horvátország és a Janaf horvát olajvezeték-üzemeltető vállalat garantálja, hogy képesek minden szükséges kőolajmennyiséget leszállítani.
"Szijjártó kolléga kijelentéseinek nincs alapjuk, nem felelnek meg a valóságnak, meghívom őt, hogy jöjjön el. Én leszek a házigazdája, hogy együtt tesztelhessük, mekkora mennyiséget tud a Janaf Magyarországra és Szlovákiába szállítani" - fogalmazott a tárcavezető.
Az árak is csökkenhetnek a mennyiség növelésével
A szállítási díjakról szólva hozzátette: a mennyiség növekedésével az árak is csökkennek.
Ennek értelmében, amikor a Janaf nagyobb mennyiséget szállít majd, az árak is alacsonyabbak lesznek - mutatott rá, hozzátéve, hogy jelenleg mintegy kétmillió tonna kőolajat juttatnak el feldolgozásra a százhalombattai finomítóba, amelyhez a pozsonyi finomító is tartozik.
Kétmillió tonna kőolaj érkezik a finomítókba
Elmondása szerint a két üzem éves összkapacitása körülbelül 13 millió tonna. "Mi garantáljuk, hogy 15 millió tonna kőolajat tudunk Magyarország és Szlovákia irányába szállítani" - jelentette ki. Egyben megállapította, hogy az orosz kőolajból
kizárólag a magyaroknak van haszna, kihasználva az Ukrajna elleni orosz agressziót, olcsóbban jutnak nyersolajhoz, majd azt feldolgozva hatalmas nyereségre tesznek szert.
Andrej Plenkovic horvát kormányfő szintén újságíróknak nyilatkozva azt mondta: Horvátország saját kapacitásait tekintve regionális energiaközpont.
"A mi feladatunk - a brutális orosz agresszió után - az, hogy hozzájáruljunk az EU, a saját és a többi tagállam energiabiztonságához" - húzta alá. Jelenleg széleskörű nemzetközi nyomás nehezedik az oroszországi kőolajtermékek vásárlásának leállítására, Magyarország és Szlovákia pedig bizonyos kivételeket kért ez alól.
Világossá vált, hogy van egy teljesen biztonságos, alternatív útvonaluk. Arra utalni, hogy Horvátország háborús hasznot húz ebből, rendkívüli arcátlanság, és a nemzetközi hallgatóság félrevezetése
- jegyezte meg.
Plenkovic szerint Magyarország a "nyerészkedő"
"Először is, nyerészkedőnek azt nevezhetjük, aki jelenleg olcsóbb orosz kőolajat és gázt kap. Ez nem Horvátország, amely 2022 óta egyáltalán nem használ ilyet. Akkor én azt mondhatom, hogy Magyarország az, amely abban a helyzetben van, hogy olcsóbb energiaforrásokkal rendelkezik. A nyerészkedő Magyarország, nem pedig Horvátország" - szögezte le Plenkovic.
"Felháborodással utasítom vissza azokat a hamis állításokat, miszerint Horvátország háborús hasznot húz. Épp ellenkezőleg, Horvátország jó és becsületes szomszéd. Mi vagyunk a jófiúk" - zárta szavait.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Milyen lesz a hétvége időjárása?
Anticiklon közelít.
Botránnyal indult Netanjahu beszéde az ENSZ-ben
Az izraeli kormányfő bírálta a palesztin államot elismerő nyugati országokat.
Leáll a posta egy egész országban: milliók maradnak küldemények nélkül
Sztrájkolnak a dolgozók.
Reagált Zelenszkij kijelentésére a Honvédelmi Minisztérium: nem történt drónrepülés
Az ukrán elnök szerint magyar drónok sérthették meg az ukrán légteret.
Óbuda megegyezett a MOHU-val
Folytatódik a lomtalanítás.
Kényszerleszállást hajtott végre egy magyar katonai helikopter
Pápánál történt az incidens.
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?