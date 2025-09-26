Kijöttek az adatok, bajban lehet a Fed

Megérkezett az amerikai PCE inflációs, valamint a háztartások fogyasztását bemutató adat is. Mindkettő olyan irányba mutat, aminek nem fog örülni az amerikai jegybank és ennek még meg lesz a böjtje.

Augusztusban az amerikai PCE infláció 2,7% volt az előző havi 2,6% után (várakozás: 2,7%). A PCE maginfláció pedig 2,9% lett az előző havi 2,9%-ot követően (Várakozás: 2,9%).

A háztartások bevétele 0,4%-kal, a kiadásai pedig 0,6%-kal emelkedtek havi alapon.

