Kiszivárgott: rendkívüli intézkedések jönnek Amerikában

Az amerikai Energiaügyi Minisztérium már két fosszilis tüzelőanyaggal működő erőmű bezárását akadályozta meg rendkívüli intézkedésekkel, és a tervek szerint
ugyanezt az eljárást fogja alkalmazni további létesítmények működésben tartására is
- közölték névtelenséget kérő bennfentes források.
Bár az ilyen rendkívüli intézkedéseket általában természeti katasztrófák vagy háborús helyzetek esetén alkalmazzák, a minisztérium ezúttal a Consumers Energy michigani szénerőművének és a Constellation Energy pennsylvaniai olaj- és gázerőművének megmentésére használta fel őket.
Ennek a kormányzatnak az a politikája, hogy megállítsa a szénerőművek bezárását
- jelentette ki Chris Wright energiaügyi miniszter szerdán a New York Times rendezvényén. Hozzátette, hogy a jelenleg működő szénerőművek leállítása megemelné a villamosenergia-árakat és akadályozná az amerikai gazdaság újraiparosítási törekvéseit. Az Energiainformációs Hivatal adatai szerint most még összesen 27 gigawatt szénerőművi kapacitás - az amerikai összkapacitás mintegy 16%-a - bezárását tervezik 2028 végéig.
A Trump-adminisztráció prioritásként kezeli a szén felhasználásának bővítését, és azzal érvel, hogy a fosszilis tüzelésű erőművek bezárása veszélyezteti az elektromos hálózatot, miközben a mesterséges intelligencia fejlődése növeli az energiaigényt. Ezzel párhuzamosan a Fehér Ház leállította a szélerőmű-projekteket és olyan szakpolitikákat vezetett be, amelyek hátrányos helyzetbe hozzák a napenergiát és más megújuló energiaforrásokat.
A szénerőművek megmentésére használt rendkívüli hatáskörök alkalmazása éles kritikát váltott ki szabályozó hatóságok és környezetvédők részéről, akik szerint nem áll fenn vészhelyzet, és az ilyen intézkedések növelnék a fogyasztói villamosenergia-költségeket.
"Annak ellenére, hogy az amerikaiakat aggasztják a növekvő számlák, a Trump-adminisztráció arra akarja kényszeríteni az ország villamosenergia-fogyasztóit, hogy kisegítsék a haldokló szénipart" - közölte Michael Lenoff, az Earthjustice vezető jogtanácsosa.
A piac diktálja a szénerőművek nyugdíjazását, mert gyakran meghibásodnak, szennyezőek és drágák.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Most lépett tőzsdére, szárnyal az európai digitális bank
Jól sikerült a legnagyobb svéd digitális bank debütálása.
Vállalkozásfejlesztés és finanszírozás: új lehetőségek a kkv-k számára a bizonytalan gazdasági környezetben
A Portfolio és a KAVOSZ közös országjárásának miskolci állomásán jártunk.
Kirobbant a belháború Brüsszelben – egymásnak esett az EU két csúcsintézménye
Eszkalálódott az évek óta tartó konfliktus.
Egy hónapra leáll egy atomerőmű a magyar határ közelében
Eredetileg 40 évre tervezték, de még 20 évet kapott.
Kihagyhatatlan esemény, páratlan előadókkal - Végleges a Private Health Forum programja
Ez a kilencedik ilyen konferencia a sorban, és minden eddigit felülmúl.
Emelkedéssel nyit a Richter Trump gyógyszeripari vámja ellenére
A magyar céget kevésbé érintheti.
Örömhír Nagy Mártontól a nyugdíjasoknak: kétmillióan már megkapták a kormány ajándékát
Már csak 400 ezer magyarnak kell lesnie a postást.
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.