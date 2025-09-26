Kiszivárgott: rendkívüli intézkedések jönnek Amerikában

Az amerikai Energiaügyi Minisztérium már két fosszilis tüzelőanyaggal működő erőmű bezárását akadályozta meg rendkívüli intézkedésekkel, és a tervek szerint

ugyanezt az eljárást fogja alkalmazni további létesítmények működésben tartására is

- közölték névtelenséget kérő bennfentes források.

Bár az ilyen rendkívüli intézkedéseket általában természeti katasztrófák vagy háborús helyzetek esetén alkalmazzák, a minisztérium ezúttal a Consumers Energy michigani szénerőművének és a Constellation Energy pennsylvaniai olaj- és gázerőművének megmentésére használta fel őket.

Ennek a kormányzatnak az a politikája, hogy megállítsa a szénerőművek bezárását

- jelentette ki Chris Wright energiaügyi miniszter szerdán a New York Times rendezvényén. Hozzátette, hogy a jelenleg működő szénerőművek leállítása megemelné a villamosenergia-árakat és akadályozná az amerikai gazdaság újraiparosítási törekvéseit. Az Energiainformációs Hivatal adatai szerint most még összesen 27 gigawatt szénerőművi kapacitás - az amerikai összkapacitás mintegy 16%-a - bezárását tervezik 2028 végéig.

A Trump-adminisztráció prioritásként kezeli a szén felhasználásának bővítését, és azzal érvel, hogy a fosszilis tüzelésű erőművek bezárása veszélyezteti az elektromos hálózatot, miközben a mesterséges intelligencia fejlődése növeli az energiaigényt. Ezzel párhuzamosan a Fehér Ház leállította a szélerőmű-projekteket és olyan szakpolitikákat vezetett be, amelyek hátrányos helyzetbe hozzák a napenergiát és más megújuló energiaforrásokat.

A szénerőművek megmentésére használt rendkívüli hatáskörök alkalmazása éles kritikát váltott ki szabályozó hatóságok és környezetvédők részéről, akik szerint nem áll fenn vészhelyzet, és az ilyen intézkedések növelnék a fogyasztói villamosenergia-költségeket.

"Annak ellenére, hogy az amerikaiakat aggasztják a növekvő számlák, a Trump-adminisztráció arra akarja kényszeríteni az ország villamosenergia-fogyasztóit, hogy kisegítsék a haldokló szénipart" - közölte Michael Lenoff, az Earthjustice vezető jogtanácsosa.

A piac diktálja a szénerőművek nyugdíjazását, mert gyakran meghibásodnak, szennyezőek és drágák.

Címlapkép forrása: Shutterstock