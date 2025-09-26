Komoly pofont kapott a DJI

Paul Friedman kerületi bíró döntése szerint, bár nem bizonyítható, hogy a DJI-t "közvetetten a Kínai Kommunista Párt birtokolja", a Védelmi Minisztériumnak széles körű mérlegelési joga van annak eldöntésében, mely vállalatok kerüljenek fel a kínai katonai vállalatok listájára.
A bíróság elegendő bizonyítékot talált arra, hogy a DJI a kínai kormány támogatását élvezi, és "katonai-civil fúziós közreműködőnek" minősül. A döntés szerint már önmagában a "katonai-civil fúziós közreműködő" státusz is elegendő a kínai katonai vállalatként való besoroláshoz a vonatkozó szabályok értelmében.
A bíró elutasította a Védelmi Minisztérium számos más állítását bizonyíték hiányában, és rámutatott, hogy a tárca összekeverte Kína két különböző ipari fejlesztési zónáját, amikor megpróbálta bizonyítani, hogy a DJI gyárai egy speciális állami támogatású zónában találhatók.
A döntés szempontjából meghatározó volt, hogy Kína Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottsága a DJI-t "Nemzeti Vállalati Technológiai Központként" jelöli meg, ami jelentős készpénztámogatásokat, "speciális pénzügyi támogatást" és "számos adókedvezményt" biztosít a cégnek.
Bár a DJI azzal érvelt, hogy a Volkswagen és a Nokia kínai leányvállalatait nem kezelik hasonlóan, annak ellenére, hogy "hasonló jellemzőkkel" rendelkeznek, Friedman szerint a Védelmi Minisztériumnak "széles körű mérlegelési joga van annak eldöntésében, hogy X-et a listára helyezi, míg Y-t nem".
Ez a legújabb csapás a DJI számára az Egyesült Államokban
Decemberben teljes importtilalom vár az új termékeire. Az amerikai vámhatóság már most is blokkolja számos fogyasztói drón szállítmányát, ami üres polcokhoz, csalók megjelenéséhez és kiskapuk kihasználásához vezetett, miközben
a DJI már nem is indít új drónokat az amerikai piacon.
A DJI fellebbezhet a döntés ellen, de egyelőre nem ismert, hogy a vállalat él-e ezzel a lehetőséggel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Milyen lesz a hétvége időjárása?
Anticiklon közelít.
Botránnyal indult Netanjahu beszéde az ENSZ-ben
Az izraeli kormányfő bírálta a palesztin államot elismerő nyugati országokat.
Leáll a posta egy egész országban: milliók maradnak küldemények nélkül
Sztrájkolnak a dolgozók.
Reagált Zelenszkij kijelentésére a Honvédelmi Minisztérium: nem történt drónrepülés
Az ukrán elnök szerint magyar drónok sérthették meg az ukrán légteret.
Óbuda megegyezett a MOHU-val
Folytatódik a lomtalanítás.
Kényszerleszállást hajtott végre egy magyar katonai helikopter
Pápánál történt az incidens.
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.