Komoly pofont kapott a DJI

Paul Friedman kerületi bíró döntése szerint, bár nem bizonyítható, hogy a DJI-t "közvetetten a Kínai Kommunista Párt birtokolja", a Védelmi Minisztériumnak széles körű mérlegelési joga van annak eldöntésében, mely vállalatok kerüljenek fel a kínai katonai vállalatok listájára.

A bíróság elegendő bizonyítékot talált arra, hogy a DJI a kínai kormány támogatását élvezi, és "katonai-civil fúziós közreműködőnek" minősül. A döntés szerint már önmagában a "katonai-civil fúziós közreműködő" státusz is elegendő a kínai katonai vállalatként való besoroláshoz a vonatkozó szabályok értelmében.

A bíró elutasította a Védelmi Minisztérium számos más állítását bizonyíték hiányában, és rámutatott, hogy a tárca összekeverte Kína két különböző ipari fejlesztési zónáját, amikor megpróbálta bizonyítani, hogy a DJI gyárai egy speciális állami támogatású zónában találhatók.

A döntés szempontjából meghatározó volt, hogy Kína Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottsága a DJI-t "Nemzeti Vállalati Technológiai Központként" jelöli meg, ami jelentős készpénztámogatásokat, "speciális pénzügyi támogatást" és "számos adókedvezményt" biztosít a cégnek.

Bár a DJI azzal érvelt, hogy a Volkswagen és a Nokia kínai leányvállalatait nem kezelik hasonlóan, annak ellenére, hogy "hasonló jellemzőkkel" rendelkeznek, Friedman szerint a Védelmi Minisztériumnak "széles körű mérlegelési joga van annak eldöntésében, hogy X-et a listára helyezi, míg Y-t nem".

Ez a legújabb csapás a DJI számára az Egyesült Államokban

Decemberben teljes importtilalom vár az új termékeire. Az amerikai vámhatóság már most is blokkolja számos fogyasztói drón szállítmányát, ami üres polcokhoz, csalók megjelenéséhez és kiskapuk kihasználásához vezetett, miközben

a DJI már nem is indít új drónokat az amerikai piacon.

A DJI fellebbezhet a döntés ellen, de egyelőre nem ismert, hogy a vállalat él-e ezzel a lehetőséggel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images