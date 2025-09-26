  • Megjelenítés
Komoly pofont kapott a DJI
Gazdaság

Komoly pofont kapott a DJI

Portfolio
A DJI dróngyártó vállalat elvesztette az amerikai Védelmi Minisztérium ellen indított perét, amelyben a "kínai katonai vállalatként" való besorolása ellen tiltakozott - írta meg a The Verge.

Paul Friedman kerületi bíró döntése szerint, bár nem bizonyítható, hogy a DJI-t "közvetetten a Kínai Kommunista Párt birtokolja", a Védelmi Minisztériumnak széles körű mérlegelési joga van annak eldöntésében, mely vállalatok kerüljenek fel a kínai katonai vállalatok listájára.

A bíróság elegendő bizonyítékot talált arra, hogy a DJI a kínai kormány támogatását élvezi, és "katonai-civil fúziós közreműködőnek" minősül. A döntés szerint már önmagában a "katonai-civil fúziós közreműködő" státusz is elegendő a kínai katonai vállalatként való besoroláshoz a vonatkozó szabályok értelmében.

A bíró elutasította a Védelmi Minisztérium számos más állítását bizonyíték hiányában, és rámutatott, hogy a tárca összekeverte Kína két különböző ipari fejlesztési zónáját, amikor megpróbálta bizonyítani, hogy a DJI gyárai egy speciális állami támogatású zónában találhatók.

A döntés szempontjából meghatározó volt, hogy Kína Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottsága a DJI-t "Nemzeti Vállalati Technológiai Központként" jelöli meg, ami jelentős készpénztámogatásokat, "speciális pénzügyi támogatást" és "számos adókedvezményt" biztosít a cégnek.

Bár a DJI azzal érvelt, hogy a Volkswagen és a Nokia kínai leányvállalatait nem kezelik hasonlóan, annak ellenére, hogy "hasonló jellemzőkkel" rendelkeznek, Friedman szerint a Védelmi Minisztériumnak "széles körű mérlegelési joga van annak eldöntésében, hogy X-et a listára helyezi, míg Y-t nem".

Ez a legújabb csapás a DJI számára az Egyesült Államokban

Decemberben teljes importtilalom vár az új termékeire. Az amerikai vámhatóság már most is blokkolja számos fogyasztói drón szállítmányát, ami üres polcokhoz, csalók megjelenéséhez és kiskapuk kihasználásához vezetett, miközben

a DJI már nem is indít új drónokat az amerikai piacon.

A DJI fellebbezhet a döntés ellen, de egyelőre nem ismert, hogy a vállalat él-e ezzel a lehetőséggel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
federal reserve
Gazdaság
A Fed alelnöke szerint közel lehet az inflációs cél
Pénzcentrum
Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility