Közeleg az amerikai kormányzati leállás: patthelyzet Washingtonban, szorít az idő

Szeptember 30-ról október 1-re virradóra lejár az amerikai szövetségi kormány finanszírozása.
Ha addig nem születik megállapodás egy átmeneti költségvetési törvényről (continuing resolution, CR) vagy a teljes éves kiadási csomagokról, részleges kormányzati leállás indul: a „nem létfontosságú” területek megállnak, a létfontosságú feladatok (TSA, határőrizet, légiirányítás) működnek, de szűkített üzemmódban. A határidő jogilag az éjfél, amikor az új pénzügyi év elkezdődik, a Kongresszus pedig jelenleg nem rendelkezik mindkét ház által elfogadott, elnök által aláírt szöveggel.
A patthelyzet egyik gyökere, hogy a Képviselőház republikánus vezetése rövid, november 21-ig tartó átmeneti költségvetési törvényt vitt napirendre, amely a működési szinteket lényegében változatlanul hosszabbítaná meg, de nem foglalkozik az Affordable Care Act (ACA) megerősített prémiumtámogatásainak 2025 végi lejártával. A demokrata oldal „üres” technikai hosszabbítás helyett legalább az ACA-támogatások újabb átmeneti megtoldását és néhány, nyáron elfogadott Medicaid-szigorítás visszafordítását kéri a támogatásáért cserébe. A két csomag közti különbség – időtáv és egészségügyi tartalom – eddig megakasztotta az egyeztetést.
A Fehér Ház közben szokatlanul kemény üzenetet küldött: az irányítás alatt álló költségvetési hivatal (OMB) arra utasította az ügynökségeket, hogy készüljenek tartós létszámleépítési (RIF) forgatókönyvekkel is egy elhúzódó leállás esetére – ez túlmutat a korábbi leállások ideiglenes, fizetés nélküli szabadságolásán. A Washington Post, a CBS és szakportálok szerint a memo politikai vihart kavart, a demokrata vezetők megfélemlítésnek nevezik, a republikánus kommunikáció pedig a demokratákat teszi felelőssé a fenyegető leállásért.
A gyakorlati hatások közül a légi közlekedés a legérzékenyebb: a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) szerint shutdown alatt leállhat az új légiirányítók felvétele és terepképzése, miközben a hálózat már most is munkaerőhiánnyal küzd. Az amerikai utazási ágazat érdekképviselete arra figyelmeztet, hogy egy elhúzódó leállás akár heti ~1 milliárd dolláros kárt okozhat, hosszabb biztonsági sorokkal, késésekkel, törlésekkel.
Politikai értelemben mindkét oldalnak van vesztenivalója. A republikánusok a „tiszta” átmeneti költségvetési törvényt preferálják, új szakpolitikai elemek nélkül, és azt üzenik, a demokraták „túszul ejtik” a finanszírozást egészségügyi igényeikkel. A demokraták szerint viszont a rövid toldás pusztán elodázná a problémát: ha az ACA-támogatásokat nem hosszabbítják meg legalább ideiglenesen, 2026-tól sok háztartás éles prémiumemelkedéssel szembesülhet az egyéni piacon, ezért a mostani átmeneti költségvetési törvényhez is tartalmi feltételeket fűznek. A szenátusi többség jelezte: a Képviselőház verziója ebben a formában nem fog átmenni.
A forgatókönyv technikája egyszerű, a politikája bonyolult: ha szeptember 30. éjfélig nincs aláírt szöveg, október 1-től életbe lép a részleges leállás. Ez napokig vagy hetekig tarthat, amíg a Képviselőház és a Szenátus azonos átmeneti költségvetési törvényt (vagy teljes éves kiadási törvényeket) fogad el, amelyet az elnök aláír. A mostani helyzet bizonytalanságát növeli, hogy több ügynökségnél a nyilvános vészforgatókönyvek hiányosak, miközben a politikai üzengetés eszkalálódik.
Fontos különbség a 2023-as és 2025-ös helyzethez képest: az adósságplafon nem része ennek a vitának. A plafon 2025. július 4-én elfogadott, úgynevezett One Big Beautiful Bill részeként 5 ezermilliárd dollárral 41,1 ezermilliárd dollárra emelkedett, ami szakértők szerint 1–2 évre elodázza a következő „X-nap” körüli feszült tárgyalást. A mostani konfliktus tehát az éves költségvetési felhatalmazásokról és egy rövid CR tartalmáról szól, nem pedig a fizetésképtelenség közvetlen kockázatáról.
Piaci szemszögből a közvetlen kockázat az operatív zavar: repülési fennakadások, kifizetések és engedélyezések csúszása, bizonytalanság a szövetségi beszállítóknál. Ha gyors kompromisszum jön egy rövid, „tiszta” átmeneti költségvetési törvényről, az átmenetileg megnyugtathatja a piacokat, de a következő határidőig a bizonytalanság fennmarad. Ha a vita elhúzódik és a leállás heteket tart, annak gazdasági kárai nem pörögnek vissza teljesen – különösen egy már eleve feszes légiirányító-kapacitás és érzékeny szolgáltatási láncok mellett.
Összességében a kompromisszum kulcsa változatlan: időtáv és egészségügyi tartalom. A republikánusok rövid, politikai mellékletektől mentes átmeneti költségvetési törvényt akarnak, a demokraták pedig legalább átmeneti nyereséget az ACA-piacnak és a Medicaid-nak.
A határidő napokra van, a felek pedig egyelőre nem mutatnak érdemi közeledést
– ezért a következő órák kongresszusi naptára, valamint a Fehér Ház ügynökségi iránymutatásai döntik el, hogy az USA ismét belesétál-e egy részleges kormányzati leállásba. Egyelőre a Polymarket fogadásokon alapuló előrejelzése szerint jó eséllyel nem fognak tudni megegyezni.
Fontos, hogy már többször fajultak el odáig a dolgok, hogy akár hetekre megtörtént a kormányzati leállás. Mivel azonban a befektetők várakozása az, hogy végül úgyis lesz megegyezés, emiatt mérsékelt piaci hatás várható.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
