Leáll a posta egy egész országban: milliók maradnak küldemények nélkül

A Kanadai Postai Dolgozók Szakszervezete (CUPW) a tervezett reformokat "a postai szolgáltatás és a dolgozók elleni támadásnak" minősítette. A szervezet 55 000 tagja által indított munkabeszüntetés egy folyamatban lévő, a bérekről és juttatásokról szóló vita közepette történik, amely már tavaly is több hetes sztrájkhoz vezetett.
A Canada Post közölte, hogy
a sztrájk ideje alatt a működés leáll, így milliók maradnak kézbesítetlen küldemények nélkül, ami tovább súlyosbítja a vállalat amúgy is súlyos pénzügyi gondjait.
A kormány által bejelentett átfogó változtatások a postai szolgáltatás évek óta tartó pénzügyi veszteségeit követik, amelyek a csökkenő kereslet és a magán csomagkézbesítő szolgáltatások erős versenyének következményei.
Joël Lightbound közbeszerzési miniszter csütörtökön elmondta, hogy a Canada Post tavaly 1 milliárd kanadai dolláros (717 millió amerikai dollár) veszteséget könyvelt el, és idén várhatóan 1,5 milliárd kanadai dolláros veszteséget fog termelni. "A Canada Post gyakorlatilag fizetésképtelen, és az ismétlődő mentőcsomagok nem jelentenek hosszú távú megoldást" - nyilatkozta.
Bezárások is jöhetnek
A tervezett változtatások között szerepel több, egykor vidéki területen működő postahivatal bezárása, valamint nagyobb rugalmasság biztosítása az árak emelésére. A szolgáltatás csökkentheti a légi úton kézbesített csomagok típusait, és költségmegtakarítás céljából inkább a földi szállításra támaszkodhat.
Az egyik jelentős javaslat a házhozszállítás megszüntetése, amely szerint a csomagokat az emberek ajtaja helyett közösségi postaládákba kézbesítenék. Az országban becslések szerint még mintegy négymillió cím részesül ebben a szolgáltatásban.
A végső cél a Canada Post megmentése
- mondta Lightbound a sajtónak.
A postai dolgozók szakszervezete szerint a javaslatok "csak aláássák a közszolgáltatást", és nem kezelik az ügyfelek igényeit.
A Canada Post közleménye szerint "csalódottak, hogy a szakszervezet a sztrájk fokozása mellett döntött, ami tovább rontja a Canada Post pénzügyi helyzetét". Hozzátették: "Bármilyen hosszúságú országos sztrájk hatással lesz a kanadaiaknak és vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásra, még a sztrájk befejezése után is."
A Kanadai Független Vállalkozások Szövetsége pénteki közleményében figyelmeztetett, hogy a munkabeszüntetés hatása az ország kisvállalkozásaira "hatalmas" lesz. "Különösen aggasztó, hogy ez a kritikus ünnepi kiskereskedelmi szállítási szezon előtt történik" - közölték.
A kormányzati társadalombiztosítási csekkek kézbesítése a sztrájk ideje alatt is folytatódik.
Tavaly a dolgozók több hetes sztrájkba kezdtek a bérek és a jobb munkakörülmények érdekében. A bérvitával kapcsolatos tárgyalások továbbra is megoldatlanok.
