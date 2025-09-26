Majdnem betiltották az általunk is ismert döner kebabot

A "Hagyományos Különleges Termék" minősítésre irányuló kezdeményezés sikere esetén korlátozták volna a felhasználható összetevők típusait. Ez különösen a német kebab-ipart érintette volna hátrányosan, mivel ott

a döner kebab az évtizedek során jelentősen eltávolodott a török eredetitől.

A török hatóságok azzal érveltek, hogy a dönert nemzeti ételként kellene kezelni, amely a török migráció révén terjedt el Európában. A német tisztviselők viszont azt állították, hogy a kebab német változata már a saját nemzeti konyhájuk részévé vált.

A Nemzetközi Döner Szövetség (Udofed) szerint a függőleges nyárson történő hússütés hagyományos módja a 16. századra nyúlik vissza, és a döner név is ehhez a főzési technikához kapcsolódik.

Szigorú szabályok

A török szervezet által javasolt egységes szabályok előírták volna, hogy a hús csak 16 hónaposnál idősebb marhából, legalább hat hónapos bárányból, vagy csirkecombból és -mellből származhat. A borjú- és pulykahús használatát betiltották volna, a hússzeleteknek 3-5 mm vastagságúaknak kellett volna lenniük, és még a kés típusát és a pácolást is szabályozták volna.

A német kebab-változat gyakran használ borjúhúst, lepénykenyérbe csomagolva, vörös káposztával, savanyúsággal, vöröshagymával és különböző szószokkal tálalva – ami a török klasszikus európai változatának tekinthető.

A török szövetség elmulasztott konzultálni a német kebab-iparral, amely a berlini kormány támogatásával válaszolt. A német élelmiszer- és mezőgazdasági minisztérium "némi megdöbbenéssel" fogadta a török kezdeményezést.

Cem Özdemir korábbi német élelmiszer- és mezőgazdasági miniszter, török származású politikus szerint mindenkinek joga van eldönteni, hogyan fogyasztja a dönert Németországban, és nincs szükség ankarai iránymutatásokra.

A döner Németországhoz tartozik –

hangsúlyozta.

Németországban több mint 1,5 millió török állampolgár él, és közel ugyanennyi török származású ember. Az iparágban mintegy 60 000 ember dolgozik, és naponta körülbelül 400 tonna kebabot állítanak elő az Európai Török Döner Gyártók Szövetsége (ATDID) szerint. A kebab éves forgalma Európa-szerte mintegy 3,5 milliárd eurót tesz ki, ebből csak Németországban 2,4 milliárd eurót.

A török szövetség szeptember 23-án tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy visszavonja kérelmét, miután az számos kifogást váltott ki. A kompromisszumra tett kísérlet kudarcot vallott, és egy uniós tisztviselő szerint a kérelmet egyébként is elutasították volna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio