Megjött az újabb figyelmeztetés: Horvátország túlárazta magát

Az e-Visitor adatai szerint január és augusztus között több mint 17 millió vendég látogatott Horvátországba, ami közel 90 millió vendégéjszakát eredményezett. Ez 1,8%-os növekedést jelent az érkezések, és 0,5%-os emelkedést a vendégéjszakák tekintetében a tavalyi évhez képest.
Németország továbbra is a legfontosabb küldőpiac, bár a számok valamivel alacsonyabbak voltak, mint 2022-ben. A belföldi turisták szorosan követik őket több mint 11 millió vendégéjszakával, míg a szlovén, osztrák és lengyel látogatók alkotják a top ötöst.
A legnépszerűbb úti célok között a horvát vendégek körében Vir, míg a nemzetközi látogatók között Rovinj vezetett. További népszerű célpontok voltak Dubrovnik, Poreč, Umag, Split és Zadar. Régiók szerint Isztria végzett az élen több mint 25 millió vendégéjszakával, ezt követte Split-Dalmácia megye és a Kvarner-öböl.
A vendégéjszakák kilencven százalékát az adriai partvidéken regisztrálták, míg a kontinentális turizmus,
bár még mindig szerény mértékű, folyamatosan növekszik.
Damir Krešić, a zágrábi Turisztikai Intézet igazgatója a 24sata-nak nyilatkozva óvatosan pozitívan értékelte a szezont. "Általánosságban elégedettek lehetünk az idei szezonnal, de nagyon oda kell figyelnünk az árak versenyképességére" - mondta.
Krešić kifejtette, hogy míg a szállodák és a teljes ellátást kínáló ajánlatok viszonylag versenyképesek maradtak, a szálláson kívüli szolgáltatások, mint az éttermek, bárok, kávézók, taxik és egyéb extrák túl drágává válhattak.
A turizmus nem csak szállásból áll – hanem mindabból, amit a vendég megtapasztal és amiért fizet. Ha az egyik rész túlárazott, az összhatás is romlik
- jegyezte meg.
Az igazgató rámutatott a német piacra való erős támaszkodásra is, amely az összes érkezés mintegy negyedét adja. "Van egy mondás: ha Németország tüsszent, Horvátország megfázik. Túlságosan függünk egy piactól, ezért biztató, hogy a belföldi turizmus erősödik" - mondta Krešić.
Számára az idei szezon legfontosabb tanulsága egyértelmű: a pénzért kapott értéknek központi jelentőségűnek kell maradnia.
Akár 10, akár 50 euróba kerül valami, ha a vendég úgy érzi, hogy semmit sem kapott cserébe, az kidobott pénz. De ha minőséget kap és jó emlékekkel távozik, még a magasabb ár is indokolt lesz
- zárta gondolatait.
