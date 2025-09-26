Mercedes-mérnökök alapították meg a chipgyártó céget, amely forradalmasíthatja az elektromos autók akkumulátor-élettartamát

Az Athos Silicon néven létrehozott, Santa Clara-i székhelyű vállalat olyan mérnökökből áll, akik öt éven át dolgoztak a Mercedes-Benz Research & Development North America kötelékében. A csapat olyan új chipek fejlesztésén munkálkodott, amelyek elég biztonságosak autókban való használatra, miközben kevesebb energiát fogyasztanak, mint a jelenlegi megoldások.
A kiválás részeként az Athos megkapta a csoport által kifejlesztett szellemi tulajdont, valamint a Mercedes-Benz "jelentős" befektetését is, bár a tranzakció értékét egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
Az autókban használt chipeknél a megbízhatóság kulcsfontosságú, ezért a kritikus önvezető funkciókat gyakran két vagy több különálló chip kezeli a redundancia biztosítása érdekében. Az Athos csapata olyan módszert fejlesztett ki, amely ugyanezt a megbízhatóságot "chiplet"-ek segítségével éri el – ezek apró chipdarabok, amelyeket egyetlen csomagban lehet egyesíteni.
A chipek egyetlen csomagban tartása 10-20-szor kevesebb energiát használhat, mint a különálló chipek,
amelyeknek egy áramköri lapon keresztül kell kommunikálniuk egymással – nyilatkozta pénteki interjújában Charnjiv Bangar, az Athos Silicon vezérigazgatója. Ezek az energiamegtakarítások különösen fontosak az elektromos járműveknél, ahol a számítástechnikai egységek a kerekekkel versenyeznek a korlátozott akkumulátorkapacitásért.
Az elektromos jövőben az elektromosság új valutává válik
– fogalmazott Bangar.
Az Athos Silicon kockázati tőkét kíván bevonni más befektetőktől is. Bangar nem árulta el a Mercedes-Benz pontos részesedését, de elmondta, hogy az autógyártó kisebbségi részvényes lesz, és a chipvállalatnak független igazgatósága lesz.
"Az Athos számára fontos a függetlenség, hogy más autógyártókkal, a Mercedes versenytársaival is együttműködhessünk. Biztosítanunk kell, hogy semleges megközelítést alkalmazzunk" – mondta Bangar.
Forrás: Reuters
