Szombatra virradó éjszaka nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások időszakosan lehetnek. Helyenként még továbbra is előfordulhat kisebb eső, zápor, bár a csapadék esélye az idő előrehaladtával csökken. A keleties szél csak néhol élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de az északkeleti kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél hidegebb is lehet.
Szombaton az ország nagy részén alapvetően felhős lesz az ég a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett - elsősorban az északkeleti tájakon helyenként határozott felhőzetcsökkenés következhet be. Tovább csökken a csapadékgócok esélye, már csak néhol fordulhat elő kisebb eső, zápor. A keleties szél helyenként megélénkül.
A csúcshőmérséklet 14 és 22 fok között valószínű.
Vasárnap a gyakran változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 16 és 21 fok között valószínű.
Hétfőn a változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 5 és 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 15 és 20 fok között valószínű.
Milyen lesz a hétvége időjárása?
Anticiklon közelít.
