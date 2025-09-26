  • Megjelenítés
Miskolcon nyit egységet a neves étterem
Miskolc gasztronómiai kínálata tovább bővül: a Michelin-ajánlású mályinkai Iszkor étterem a városba költözik, tovább erősítve a borsodi megyeszékhely gasztronómiai pozícióját - tudósított a Spabook.

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere közösségi oldalán jelentette be a hírt, miszerint a neves Iszkor étterem hamarosan Miskolcon is megnyitja kapuit. A fejlemény jelentős mérföldkő a város gasztronómiai életében, amely az elmúlt években egyre előkelőbb helyet foglal el a hazai gasztrotérképen.

Az Iszkor étterem már korábban jelezte szándékát, hogy Miskolcon nyitnának egységet.

Sokáig azt hittük, hogy Mályinkán terjed a leggyorsabban a pletyka. Tévedtünk. Miskolcon ugyanis már akkor is biztos tényként hallottuk vissza, hogy az Iszkor a városba költözik, amikor mi még csak fontolgattuk a dolgot… Az ötlet megmaradt, sőt: megerősödött bennünk. Ezért most keressük a megfelelő helyet Miskolc belvárosában, hosszú távra.

- olvasható a Pohner Ádám és Kun A. Luca által életre hívott mályinkai étterem közösségi oldalán.

A tulajdonosok hangsúlyozták, hogy nem egy második Iszkor nyitását tervezik, hanem egy teljesen új, urbánusabb koncepciót valósítanak meg, miközben a mályinkai étterem változatlanul működik tovább.

Miskolc három Michelin-ajánlású étteremmel büszkélkedhet:

  • a Végállomás Bisztró & Wine-nal, amely nemrég két sapkás elismerést kapott a Gault&Millau étteremkalauztól;
  • az olasz ihletésű Avalon Ristorantéval;
  • valamint a kézműves sörökre és kreatív fogásokra specializálódott Zip's-szel.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye gasztronómiai jelentőségét mutatja, hogy a régióban további három Michelin-ajánlású étterem működik: a mályinkai Iszkor mellett a tarcali Bobajka és az encsi Anyukám Mondta is szerepel a rangos listán.

