Miskolcon nyit egységet a neves étterem

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere közösségi oldalán jelentette be a hírt, miszerint a neves Iszkor étterem hamarosan Miskolcon is megnyitja kapuit. A fejlemény jelentős mérföldkő a város gasztronómiai életében, amely az elmúlt években egyre előkelőbb helyet foglal el a hazai gasztrotérképen.
Az Iszkor étterem már korábban jelezte szándékát, hogy Miskolcon nyitnának egységet.
Sokáig azt hittük, hogy Mályinkán terjed a leggyorsabban a pletyka. Tévedtünk. Miskolcon ugyanis már akkor is biztos tényként hallottuk vissza, hogy az Iszkor a városba költözik, amikor mi még csak fontolgattuk a dolgot… Az ötlet megmaradt, sőt: megerősödött bennünk. Ezért most keressük a megfelelő helyet Miskolc belvárosában, hosszú távra.
- olvasható a Pohner Ádám és Kun A. Luca által életre hívott mályinkai étterem közösségi oldalán.
A tulajdonosok hangsúlyozták, hogy nem egy második Iszkor nyitását tervezik, hanem egy teljesen új, urbánusabb koncepciót valósítanak meg, miközben a mályinkai étterem változatlanul működik tovább.
Miskolc három Michelin-ajánlású étteremmel büszkélkedhet:
- a Végállomás Bisztró & Wine-nal, amely nemrég két sapkás elismerést kapott a Gault&Millau étteremkalauztól;
- az olasz ihletésű Avalon Ristorantéval;
- valamint a kézműves sörökre és kreatív fogásokra specializálódott Zip's-szel.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye gasztronómiai jelentőségét mutatja, hogy a régióban további három Michelin-ajánlású étterem működik: a mályinkai Iszkor mellett a tarcali Bobajka és az encsi Anyukám Mondta is szerepel a rangos listán.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
