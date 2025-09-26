Olyat találtak a kutatók, hogy először adathibára gyanakodtak

A svéd Lappföldön található Kebnekaise hegységben, amely az ország legmagasabb csúcsának ad otthont, nyolc gleccser tűnt el a kutatók megfigyelései szerint. A kutatók először adathibára gyanakodtak, de a további ellenőrzések megerősítették, hogy a gleccserek valóban eltűntek. Az eltűnt jégtömegek között volt Svédország legészakibb gleccsere, a Cunujokeln is, amely a Vadvetjakka Nemzeti Parkban található.

A legnagyobb eltűnt gleccser körülbelül hat futballpályányi méretű volt.

Ez az első alkalom, hogy ilyen jelenséget rögzítettek a nagy felbontású műholdas képalkotás 2000-es évek eleji kezdete óta. Kirchner professzor szerint a 2024-es szélsőséges hőség volt a gleccserek eltűnésének fő katalizátora. A Meteorológiai Világszervezet adatai szerint ez az év volt a valaha mért legmelegebb, amit az ipari forradalom óta tartó kiterjedt fosszilis tüzelőanyag-használat okozott.

A gleccserek a Föld ökoszisztémájának alapvető elemei

A gleccserek eltűnése nemcsak környezetvédelmi aggodalom, hanem a klímaváltozás szélesebb körű hatásainak egyértelmű jelzője is. A gleccserek a Föld ökoszisztémájának alapvető elemei, édesvíztározóként szolgálnak és visszaverik a napfényt az atmoszférába, ami segít szabályozni a bolygó hőmérsékletét. Olvadásuk hozzájárul a tengerszint emelkedéséhez, ami közvetlen veszélyt jelent a part menti közösségekre világszerte.

A svéd gleccserek jövőjét illetően van némi remény. Kirchner professzor megjegyzi, hogy a 2025-ös telet erős havazás és viszonylag hűvös nyár jellemezte, ami ideiglenesen stabilizálhatja a megmaradt gleccsereket. Ugyanakkor figyelmeztet, hogy az ilyen kedvező feltételek nem garantáltak a jövőben. Ahogy az éghajlati minták továbbra is változnak, a forró nyarak valószínűsége növekszik, ami potenciálisan további gleccserveszteséghez vezethet.

A klímaváltozás okozta kihívások kezeléséhez összehangolt nemzetközi erőfeszítésekre van szükség. A svéd gleccserek eltűnése a globális környezeti válság mikrokozmosza, amely aláhúzza az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és a megújuló energiaforrások előmozdítására irányuló átfogó politikák szükségességét.

