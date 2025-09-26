Orbán Viktor: ha leválasztják Magyarországot az orosz energiáról, térdre rogy a gazdaság

"Azt verte az élet a fejünkbe, hogy van Nyugat és Kelet Magyarország, a nyugat fejlett, a kelet nem" - mondja Orbán. Ezt a rossz örökséget fel kell számolni. Még nem történt meg a kiegyenlítődés, de Orbán szerint Kelet-Magyarország jó úton jár.

Az Alföld mezőgazdaságra épül, de ipar is kell, itt nehezebb dolgunk van, itt hiányoztak az utak is, a modern technológiák.

A ma átadandó BMW gyár lesz az egyik ilyen beruházás, ehhez kapcsolódik akkumulátor beruházás is, ez nagy fejlődési lehetőség a kormányfő szerint. Hozzátette: az Alföld-program erről szól.