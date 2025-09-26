Orbán Viktor: ha leválasztják Magyarországot az orosz energiáról, térdre rogy a gazdaság

Alföld-program
"Azt verte az élet a fejünkbe, hogy van Nyugat és Kelet Magyarország, a nyugat fejlett, a kelet nem" - mondja Orbán. Ezt a rossz örökséget fel kell számolni. Még nem történt meg a kiegyenlítődés, de Orbán szerint Kelet-Magyarország jó úton jár.
Az Alföld mezőgazdaságra épül, de ipar is kell, itt nehezebb dolgunk van, itt hiányoztak az utak is, a modern technológiák.
A ma átadandó BMW gyár lesz az egyik ilyen beruházás, ehhez kapcsolódik akkumulátor beruházás is, ez nagy fejlődési lehetőség a kormányfő szerint. Hozzátette: az Alföld-program erről szól.
Marad a bankadó, multiadó
"Brüsszelnek vannak követelései Magyarországgal szemben, amit én nem teljesítek" - jelentette ki a kormányfő.
Nem vagyok hajlandó kivezetni a multiadót, bankadót, nem vagyok hajlandó feladni a rezsicsökkentést
- sorolta Orbán.
Orosz energia
Magyarországnak nincs tengerpartaja, hajókon nem tudunk olajat vagy gázt szállítani. Mi csak csövön tudunk gázt és olajat hozni - mondja Orbán, és hozátette:
Beszéltem erről az amerikai elnökkel, az IMF nem nagy barátja Magyarországnak, ők adtak ki egy jelentést a magyar gazdaság állapotáról. Van benne egy pont, amin nem vitatkozunk, ezt mondtam az amerikai elnöknek. Ha leválasztják az orosz földgázról, a magyar gazdaság teljesítmény 4%-kal leesik, akkor a magyar gazdaság térdre rogy. Azonnal 4%-os GDP csökkenés történik.
Amerika nagy ország, Magyarország kisebb: mind a kettő szuverén ország. Nincs szükség arra, hogy elfogadjuk egymás érveit. Meghallgatjuk egymást, de mindenki tesz, amit akar - mondta Orbán arról, hogy beszélt Donald Trump amerikai elnökkel is az orosz energia kérdéséről.
Antifa-döntés
Orbán Viktor az Antifa szervezetekről elmondta, korábban azok az Antifa tagok, akik elkövettek bűncselekményt, azokat letartóztatták, elfogták, "ők meg is kapják, ami jár nekik" - mondja Orbán.
De az Antifa és az alszervezetek terrorszervezetek. Mielőtt bűncselekményt követnek el, már előtte meg kell őket büntetni. A kormány döntött erről, a tettek nem maradhatnak jogkövetkezmények nélkül.
Terrorszervezetté nyilvánítják az Antifa szervezeteket
A beszélgetést megelőzően a Facebook-oldalán azt írta Orbán Viktor:
terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa szervezeteket, és a törvény teljes szigorával fogunk lecsapni rájuk.
