Orbán Viktor: ha leválasztják Magyarországot az orosz energiáról, térdre rogy a gazdaság

Portfolio
Orbán Viktor miniszterelnök fél nyolc után pár perccel adott interjút a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában. A kormányfő elárulta, hogy beszélt az amerikai elnökkel, és elmondta neki: "ha leválasztják az orosz földgázról, a magyar gazdaság teljesítmény 4%-kal leesik, akkor a magyar gazdaság térdre rogy." A miniszterelnök az Antifa szervezetek terrorszervezetté nyilvánításáról, az Alföld-programról és a bankadóról is nyilatkozott.
Alföld-program

"Azt verte az élet a fejünkbe, hogy van Nyugat és Kelet Magyarország, a nyugat fejlett, a kelet nem" - mondja Orbán. Ezt a rossz örökséget fel kell számolni. Még nem történt meg a kiegyenlítődés, de Orbán szerint Kelet-Magyarország jó úton jár.

Az Alföld mezőgazdaságra épül, de ipar is kell, itt nehezebb dolgunk van, itt hiányoztak az utak is, a modern technológiák.

A ma átadandó BMW gyár lesz az egyik ilyen beruházás, ehhez kapcsolódik akkumulátor beruházás is, ez nagy fejlődési lehetőség a kormányfő szerint. Hozzátette: az Alföld-program erről szól.

Marad a bankadó, multiadó

"Brüsszelnek vannak követelései Magyarországgal szemben, amit én nem teljesítek" - jelentette ki a kormányfő.

Nem vagyok hajlandó kivezetni a multiadót, bankadót, nem vagyok hajlandó feladni a rezsicsökkentést

- sorolta Orbán.

Orosz energia

Magyarországnak nincs tengerpartaja, hajókon nem tudunk olajat vagy gázt szállítani. Mi csak csövön tudunk gázt és olajat hozni - mondja Orbán, és hozátette:

Beszéltem erről az amerikai elnökkel, az IMF nem nagy barátja Magyarországnak, ők adtak ki egy jelentést a magyar gazdaság állapotáról. Van benne egy pont, amin nem vitatkozunk, ezt mondtam az amerikai elnöknek. Ha leválasztják az orosz földgázról, a magyar gazdaság teljesítmény 4%-kal leesik, akkor a magyar gazdaság térdre rogy. Azonnal 4%-os GDP csökkenés történik.

Amerika nagy ország, Magyarország kisebb: mind a kettő szuverén ország. Nincs szükség arra, hogy elfogadjuk egymás érveit. Meghallgatjuk egymást, de mindenki tesz, amit akar - mondta Orbán arról, hogy beszélt Donald Trump amerikai elnökkel is az orosz energia kérdéséről.

Antifa-döntés

Orbán Viktor az Antifa szervezetekről elmondta, korábban azok az Antifa tagok, akik elkövettek bűncselekményt, azokat letartóztatták, elfogták, "ők meg is kapják, ami jár nekik" - mondja Orbán.

De az Antifa és az alszervezetek terrorszervezetek. Mielőtt bűncselekményt követnek el, már előtte meg kell őket büntetni. A kormány döntött erről, a tettek nem maradhatnak jogkövetkezmények nélkül.

Terrorszervezetté nyilvánítják az Antifa szervezeteket

A beszélgetést megelőzően a Facebook-oldalán azt írta Orbán Viktor:

terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa szervezeteket, és a törvény teljes szigorával fogunk lecsapni rájuk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

