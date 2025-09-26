Óriási felvásárlás készül: szaúdi milliárdok érkezhetnek a világ egyik legnagyobb játékgyártójához

Az Electronic Arts videojáték-gyártó vállalat közel áll ahhoz, hogy 50 milliárd dolláros értékeléssel magántulajdonba kerüljön. A hír hatására a cég részvényei több mint 14 százalékkal emelkedtek.

Egy bennfentes forrás szerint a Silver Lake magántőke-alap és a szaúdi Public Investment Fund (PIF) által vezetett befektetői csoport már előrehaladott tárgyalásokat folytat a sportjátékairól ismert kiadó felvásárlásáról.

A megállapodást akár már a jövő héten bejelenthetik.

Az Electronic Arts, a Silver Lake és a PIF egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

A vállalat júliusban adta ki a "College Football 26" játékot, amellyel a tavalyi kiadás sikerét szeretné folytatni, miután az 2024 egyik legkelendőbb címe lett. Nemrég mutatták be a "Battlefield 6" első előzetesét is, amellyel a cég nagy fogadást tesz a franchise újraélesztésére, miután az előző rész nem váltotta be a rajongók várakozásait.

A "Battlefield 6" a jelenlegi pénzügyi évben jelenik meg, és az elemzők szerint várhatóan több millió példányban fog elkelni.

Az Electronic Arts, amelynek jelenlegi piaci értéke körülbelül 42 milliárd dollár, a második negyedévre a Wall Street várakozásai alatt maradó nettó könyvelt bevételt prognosztizált, amit a bizonytalan fogyasztói kiadások és a kihívásokkal teli gazdasági környezet okoz a vállalat alapvető sportjáték-portfóliójában.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ