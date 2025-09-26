Örömhír Nagy Mártontól a nyugdíjasoknak: kétmillióan már megkapták a kormány ajándékát

A magas áfa kompenzációjaként, a korábban tervezett áfa-visszatérítés helyett megálmodott 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalvány közel 2,4 millió embert érint, vagyis Nagy Márton közlése azt jelenti, hogy
a kedvezményezettek 80-85 százaléka már megkaphatta az utalványát.
Ez alapján időarányosan tényleg jól áll a posta, hiszen szeptember 1-jén kezdte meg a kézbesítést, és a kormány célja az, hogy
október 15-éig mindenki megkapja az utalványt.
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szeptember 16-án jelezte azt, hogy átlépték az egymillió kézbesítést, akkor két nap alatt kapcsolt példátlan sebességbe a kézbesítés, és most tíz nap alatt sikerült teljesíteni az újabb egymilliót.
Egészen december 31-éig lehet felhasználni az utalványokat hideg élelmiszer vásárlására.B e lehet váltani a hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, különböző diszkontokban, a pékségekben, a hentesnél, az zöldségesnél, a piacon és az őstermelőknél egyaránt. Viszont nem lehet venni belőle melegételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut és kozmetikai cikket sem.
Az utalványok nem névre szólóak, bárki felhasználhatja azokat. Nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle – hívta fel a figyelmet korábban Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója.
