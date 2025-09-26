Orosz energiafüggőség: Donald Trumppal beszélt Orbán Viktor

Orbán Balázs a Facebookon azt írja, hogy amikor az újságírók arról kérdezték Trumpot, miért engedi az orosz energia vásárlását egyes országoknak, azt válaszolta:
Tudja ki nem tud máshonnan olajat venni? Magyarország.
Tudja, Magyarország szárazfölddel körülvett ország. Nincs nekik tengeri kijáratuk, ahol a szállítóhajók ki tudnak kötni a világ minden tájáról. […] Beszéltem vele [Orbán Viktorral], remek ember. Közeli barátom, és nekik most nagyon nehéz. Illetve Szlovákiának is. Egy vezetéken múlik az ellátásuk. Szóval nem szeretném, ha az emberek hibáztatnák őket ezért. Tudja, hosszasan beszéltünk velük ma.”
Előzmény
A megszólalás hátterével kapcsolatban fontos információ, hogy tegnap az ukrajnai háború, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés legfontosabb kérdéseiről egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. A magyar tárcavezető nyilatkozatából az is kiderült, hogy Orbán Viktor magyar idő szerint szerda este telefonon beszélt Trumppal, ennek részleteit olvashattuk Orbán Balázs bejegyzésében.
Szijjártó Péter a tegnapi találkozót követően beszámolt arról a külügy közleménye szerint, hogy
Oroszország megbízható partner az energiaszállítások területén, márpedig földrajzi és fizikai okok miatt Magyarország ellátása nem garantálható orosz kőolaj és földgáz nélkül jelenleg.
Kontextus
Egyre nagyobb a nyomás az Európai Bizottság és az USA oldaláról azzal kapcsolatban, hogy többek között
Magyarországnak is le kell válnia az orosz energiáról.
Dan Jörgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa pár hete még úgy fogalmazott, hogy az az Európai Bizottság célja, hogy az EU-tagállamok soha ne vásároljanak többé orosz energiahordozókat. Egész pontosan az a cél, hogy az Európai Unióba ne jusson be „egyetlen molekula” sem az orosz szénhidrogénekből, ráadásul szerinte még akkor sem szabad visszatérni hozzájuk, amikor már béke lesz.
Ennél sokkal frissebb, szerdai fejlemény az ügyben, hogy Ursula von der Leyen világosan kimondta: az utolsó csepp olajtól is megszabadítaná az Európai Uniót, ráadásul ehhez az Európai Bizottság vezetője vámokat ígért az orosz olaj és gáz importjára.
Donald Trump az ENSZ közgyűlésének margóján tartott sajtótájékoztatón pedig arról beszélt, hogy szerinte Európának azonnal fel kell hagynia az orosz energiaimporttal, mert amíg az EU orosz gázt és olajat vásárol, addig gyengíti saját pozícióját a Moszkvával szembeni konfliktusban.
Címlapkép forrása: Portfolio
