Pusztító jégesőkre figyelmeztetnek brit meteorológusok

A Met Office, a Newcastle Egyetem és a Bristol Egyetem klímaszakértői európai szintű szimulációkat használtak a jégesők jövőbeli változásainak modellezésére. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány szerint magas kibocsátású forgatókönyv esetén

a súlyos jégesők ugyan valószínűleg ritkábbá válnak, a nagyon nagy méretű jégdarabokra ez nem lesz igaz.

A súlyos jégeső átmérője 2 cm, míg az 5 cm vagy annál nagyobb átmérőjű jégdarabok már nagyon nagynak számítanak.

Miért lehet kevesebb jégeső?

A kutatók szerint a jégesők gyakoriságának csökkenése több tényezőnek tulajdonítható. A melegedő légkörben a jég magasabban képződik, ahol a felfelé áramló légmozgások gyengébbek lehetnek, így a jégnek több ideje van elolvadni, mielőtt elérné a földet. További tényező a nagytérségű légkörzés gyengülése, amely befolyásolja a szelek függőleges profilját, és nem kedvez a zivatarok szerveződésének.

A tanulmány fontos megállapítása, hogy a jövőbeli meleg évszakokban a trópusi jégesőket produkáló viharokhoz hasonló, melegebb zivatartípusok jelennek meg, amelyekben a legnagyobb jégdarabok még mindig elérik a felszínt. Ezek a viharok várhatóan Dél-Európában lesznek a leggyakoribbak, ami a súlyos jégesők regionális növekedéséhez vezethet.

Dr. Abdullah Kahraman, a tanulmány vezető szerzője szerint: "Eredményeink azt mutatják, hogy a klímaváltozás hatásai a súlyos zivatarokra összetettebbek, mint korábban gondolták, és a nagy felbontású modellek jelentősen eltérő eredményeket produkálhatnak a korábbi kutatásokhoz képest.

A társadalomnak fel kell készülnie a ritkább, de helyileg pusztítóbb jégesőkre egy 5 fokkal melegebb jövőben.

Lizzie Kendon professzor, a Met Office klímaprojekciós részlegének vezetője aggasztónak nevezte az eredményeket: "Arra utalnak, hogy fel kell készülnünk a trópusi típusú jégesőkre Európában, amelyeket nagyon nagy jégdarabok jellemeznek és súlyos károkat okozhatnak. Ez a lehetőség az Egyesült Királyságra is kiterjed, bár a jégeső kockázata itt a jövőben is alacsony marad."

A kutatócsoport elemzése szerint a nagyon nagy jégdarabok előfordulásának lehetősége csökken Közép-Európában, és alacsony marad a Brit-szigeteken és Észak-Európa szárazföldi területein. Ezzel szemben Dél-Európában ősszel és télen növekszik, kiegyenlítve a nyári és tavaszi csökkenést.

A melegebb típusú zivatarok megjelenése Dél-Európában a jövőbeli melegebb éghajlaton felerősítheti a jégesők hatását Olaszországban és a környező területeken, összességében gyakoribb jelentős súlyos jégesőkkel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio