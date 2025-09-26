Radikális döntés a fővárosban: reggel már nem mehetsz át autóval ezen a forgalmas útszakaszon

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapest Közút úttörő jellegű forgalmi rendet vezet be az Egressy úton. Ez lesz Budapest első olyan útszakasza, ahol munkanapokon csúcsidőben kizárólag a közösségi közlekedési járművek és kerékpárosok közlekedhetnek.

Az előkészítő munkálatok már az Európai Mobilitási Hét keretében megkezdődtek szeptember közepén, amikor az Egressy út és a Mexikói út kereszteződésében kialakították a belváros irányába vezető csomóponti autóbuszsávot. A korábbi egyenes-jobbos és balos sávokat átalakították, létrehozva egy új autóbuszsávot és egy egyenes-balos sávot.

A szeptember 29-től életbe lépő szabályozás értelmében a Mexikói út és a Hungária körút közötti szakaszon munkanapokon

reggel 6 és 9 óra között az egyéni gépjárműforgalom nem kap szabad jelzést egyenesen a Mexikói úti jelzőlámpánál, csak jobbra és balra kanyarodási lehetőség lesz.

A BKK adatai szerint a 77-es trolibusz vonalán naponta nyolcezren utaznak, és a járművek a reggeli csúcsidőben akár 8 percet is vesztegeltek a dugóban, ami 36 százalékos lassulást jelentett a torlódásmentes időszakhoz képest. Az új forgalmi rend bevezetésével a trolibuszok gyorsabban, pontosabban és kiszámíthatóbban érhetik el az M2-es metrót.

A közlekedési társaság várakozásai szerint az intézkedés nemcsak a menetrend kiszámíthatóságát javítja, hanem a környezetbarát trolibuszok előnyben részesítésével a levegő minőségéhez is hozzájárul.

Merre lehet kerülni?

Az autóval közlekedőknek a BKK a párhuzamos Thököly út, Mogyoródi út és Fogarasi út használatát javasolja. Akik az Egressy úton érkeznek, a reggeli csúcsidőben a Mexikói útnál jobbra vagy balra fordulhatnak, a belváros felé pedig a Mexikói úton keresztül a Mogyoródi út felé haladhatnak tovább.

Az átállás megkönnyítése érdekében a hétfői első napon a BKK forgalomirányítói és a hatóság munkatársai is jelen lesznek a helyszínen, hogy segítsék a közlekedőket.

Az Egressy út forgalmi rendjének átalakítása a BKK korábban bejelentett troli- és buszgyorsítási programjának része, amely egy olyan közösségi közlekedési folyosó kiépítésének első lépése, amely jelentősen javíthatja a belváros és Budapest külső részei közötti közlekedési kapcsolatot.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Branstetter Sándor