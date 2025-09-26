  • Megjelenítés
Rossz hírt közöltek a koronavírusról: országszerte emelkedik a fertőzöttség, további növekedés várható
Gazdaság

MTI
A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Azt írták, hogy az év 38. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett.

Emelkedést tapasztaltak Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen, míg 13 ellátási területre stagnálás volt jellemző.

Csökkenést sehol sem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen és Pécsen az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben, Salgótarjánban a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

