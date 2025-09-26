Rossz hírt közöltek a koronavírusról: országszerte emelkedik a fertőzöttség, további növekedés várható

Azt írták, hogy az év 38. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett.
Emelkedést tapasztaltak Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen, míg 13 ellátási területre stagnálás volt jellemző.
Csökkenést sehol sem mértek.
Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen és Pécsen az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben, Salgótarjánban a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Drasztikus változás jön a teherautó-sofőröknél Amerikában
Hatalmas teherautó-sofőr hiány van, mégis szigorítanak.
A Fed alelnöke szerint közel lehet az inflációs cél
Komoly kockázatok fenyegetik a munkaerőpiacot.
Kihúzta a gyufát Horvátországnál a magyar kormány
Horvátország és Magyarország kiélezett vita kereszttüzében.
Gigantikus kriptovaluta-hálózatot hozott létre az oroszbarát oligarcha, hamarosan élesben is teszteli, mennyire eredményes
A Moszkvába szökött Ilan Șor a moldovai választások befolyásolására készül.
Komoly pofont kapott a DJI
Az amerikai bíróság döntött: a világ legnagyobb dróngyártója katonai vállalatnak minősül.
Milyen lesz a hétvége időjárása?
Anticiklon közelít.
Botránnyal indult Netanjahu beszéde az ENSZ-ben
Az izraeli kormányfő bírálta a palesztin államot elismerő nyugati országokat.
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?