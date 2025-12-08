Bréking: kivonul a Revolut kripto szolgáltatása Magyarországról - Ezt tedd, hogy mentsd a pénzed!

Aki az elmúlt időszakban követte a Revolut kriptós híreit, az tapasztalhatta, hogy a cég folyamatosan lavírozott a helyi és uniós szabályozások között - kezdődik a blogposzt a Rvolut oldalán. Erről később írunk még részletesebben, de először a lényeg: most pont került az ügy végére, hiszen

egy hivatalos levélben értesítették az ügyfeleket, hogy a magyarországi fiókok számára megszűnik a kriptózás lehetősége.

Miért történik ez?

A Revolut tájékoztatása szerint a „megfelelőség fenntartása” és a helyi szabályozói követelmények miatt kényszerülnek erre a lépésre. Bár a Revolut Digital Assets Europe Ltd. megkapta a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől (CySEC) a szükséges engedélyeket a MiCA (az EU kriptoeszközök piacairól szóló rendelete) keretében, ez a magyar felhasználók számára paradox módon nem a nyitást, hanem a végleges bezárást jelenti.

A jó hír a rosszban, hogy az új engedélyeknek köszönhetően egy korlátozott ideig újra megnyitják a kapukat, de kizárólag azért, hogy mindenki kimenekíthesse a vagyonát.

A legfontosabb határidő

A legfontosabb dátum, amit a poszt szerint fel kell írni a naptárba, az 2025. december 18.

Eddig a napig van ugyanis lehetőség arra, hogy rendelkezzünk a bent lévő kriptoegyenlegről.

Ebben az átmeneti időszakban az alábbiakat lehet tenni:

Eladás: A meglévő kriptovaluták eladása, és fiat pénzre (pl. euróra vagy forintra) váltása.

Kivét: Lehetőség van a kriptoeszközök láncon történő kivételére (on-chain withdrawal), azaz átutalni azokat egy külső pénztárcába (walletbe).

A poszt szerint

Ha nem teszel semmit 2025. december 18-ig, a Revolut automatikusan eladja a kriptoegyenlegedet az akkori piaci áron, a befolyt összeget jóváírja a számládon, és végleg lezárja a Kripto-számládat.

Mi az, ami már MOST sem működik?

A szolgáltatás kivezetése miatt számos funkció már most sem érhető el. Hiába van még idő a végső határidőig, az alábbiakat már nem tudod megtenni:

Nem lehet új kriptót vásárolni.

Nem lehet kriptót szerezni a „Tanfolyamok” (Learn & Earn) kitöltésével.

Nem lehet kriptót beutalni a Revolut számlára (a már beérkezett összegeket azonban ki lehet utalni).

Mi lesz a Stakinggel?

Ha valaki élt a „staking” (lekötés) lehetőségével, arra külön határidő vonatkozik.

2025. december 10. (15:00 GMT): ekkor a Revolut automatikusan megszünteti (unstake-eli) a lekötött egyenlegeket.

Új eszközöket stakelni már nem lehet.

Az applikációban nyomon lehet követni, hogy a feloldási folyamat mennyi időt vesz igénybe, de érdemes felkészülni rá, hogy december közepére minden lekötés megszűnik - zárul a poszt.

Háttér

A magyarországi kriptobefektetésekkel épp egy mai elemzésben foglalkoztunk részletesen, ezt itt lehet elolvasni. Néhány fontos adalék a friss Revolut-közléshez: június végén módosították a Büntető Törvénykönyv egyes szabályait, új szabályokat vezettek be a kriptoeszközökkel való visszaélésekre vonatkozóan. A módosítás szerint büntetendő az, aki jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást vesz igénybe, és ezen keresztül jelentős értékű kriptoeszközt pénzre vagy más kriptoeszközre vált át, feltéve, hogy ezzel nem követ el súlyosabb bűncselekményt. Ez vétségnek minősül, és legfeljebb két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A Revolut a szabályok megjelenése után először bejelentette, hogy a kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatásait ideiglenesen szünetelteti Magyarországon.

Először július 4-én az eladást még nem tiltották meg, csak a kriptók vásárlását,

Majd július 7-én új levelet küldött a bank, a kriptoeszközök eladását is leállították átmenetileg.

Később a kriptoeszközök nagy részénél lehetővé tették a tokenek kiutalását más szolgáltatóhoz (ez nem egyenlő az eladással), a vétel továbbra is tiltott maradt.

November 4-én érkezett a bejelentés, hogy MiCA-engedélyt (ez az európai kriptoszabályozásnak megfelelő engedély) szerzett a Revolut Digital Assets, a Magyarországon is működő fintech-vállalat.

Most pedig ott tartunk, hogy venni továbbra sem, de eladni már lehet kriptoeszközöket a neobanknál, de egy hivatalos levélben értesítették az ügyfeleket, hogy a magyarországi fiókok számára december 18-án teljesen megszűnik a kriptózás lehetősége.

Címlapkép forrása: Shutterstock