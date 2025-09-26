Trump vámpolitikája felforgatja a globális kávépiacot: Brazília elveszíti legnagyobb piacát

A brazil kávéexportőrök szövetségének vezetője, Marcio Ferreira szerint a brazil kávéexport az Egyesült Államokba tovább fog csökkenni, ha az amerikai vámok érvényben maradnak. Az exportőrök ugyanakkor bizakodóak a két ország vezetői közötti javuló kapcsolatok miatt.

Donald Trump amerikai elnök 50%-os vámot vetett ki a brazil kávéra és más termékekre, amely augusztus elején lépett életbe, feszültséget okozva a Trump-adminisztráció és Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök kormánya között.

A Cecafe (Council of Coffee Exporters of Brazil) adatai szerint ennek következtében az USA már nem Brazília legnagyobb piaca, mivel a kávéeladások 46%-kal estek vissza augusztusban az előző év azonos időszakához képest, amikor Brazília rekordexportot bonyolított. Szeptember 19-ig az USA-ba irányuló export további 20%-kal csökkent az augusztusi szinthez képest.

Ferreira szerint, aki a vezető brazil kávéexportőr Tristao Trading vezetőjeként is dolgozik, a vámok fennmaradása esetén az export "tovább fog csökkenni". Csak a politikai irányváltás élénkítheti újra az eladásokat, bár az iparág biztatónak találja Trump és Lula pozitív eszmecseréjét az ENSZ-ben a héten.

A termelőknek jó, a többieknek rossz

Az amerikai vámok a világ legnagyobb kávétermelőjének és exportőrének termékeire felforgatták a globális kávépiacot, felfelé tolva az árakat. Ferreira szerint rövid és középtávon a vámpolitika kedvező lehet a termelőknek, akik magasabb árakból profitálnak, de az exportőrök, pörkölők és fogyasztók szenvednek miatta.

Egyes termelők visszatartják készleteiket, arra számítva, hogy az árak visszatérnek a közelmúltbeli rekordszintekre - mondta Valdecir Schmidt, Brazília legnagyobb Conilon-szövetkezetének, a Cooabrielnek a raktárvezetője.

Nagyon magas készletszintünk van az év ezen időszakához képest. Tavaly szeptemberben a mostaninak még a felével sem rendelkeztünk.

Miközben az amerikai vásárlások zsugorodnak, más országokba irányuló export növekszik. A Cecafe szerint a Kolumbiába irányuló teljes kávéexport 578%-kal nőtt augusztusban. A Cooabriel Conilon-exportja Kolumbiába - amely maga is jelentős arabica kávétermelő - 300%-kal nőtt, és olyan országok, mint Olaszország és Nagy-Britannia is növelték keresletüket.

Ferreira hangsúlyozta, hogy az amerikai piac túl nagy ahhoz, hogy más országok helyettesíthessék. Ha a vámok túl sokáig maradnak érvényben, az amerikaiak hozzászokhatnak más típusú kávékhoz, ami megnehezítheti a brazil cégek számára, hogy a jövőben visszanyerjék pozíciójukat az amerikai piacon.

Forrás: Reuters

