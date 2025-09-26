  • Megjelenítés
Váratlan változás jön a balatoni vasútvonalon: így lehet majd utazni az északi parton
Gazdaság

Váratlan változás jön a balatoni vasútvonalon: így lehet majd utazni az északi parton

MTI
A karbantartás során a MÁV-csoport saját forrásából komplex karbantartást és nagygépes ágyazatrostálást végez, amely helyenként a vasúti átjárók lezárásával is jár - olvasható a mavcsoport.hu oldalon.

Karbantartás miatt hétfőtől október 3-ig Balatonfüred és Tapolca között, illetve október 6-tól 10-ig Székesfehérvár és Balatonfüred között a vonatok helyett buszok szállítják az utasokat - tudatta a MÁV-csoport pénteken a honlapján.

Mint írták, a nagy forgalmú fő- és az utószezon végével immár lehetőség nyílik a forgalomkorlátozással járó, előre tervezett pályakarbantartásokra is a Balaton környékén.

Ezt kihasználva két ütemben - csaknem 450 millió forintból - végeznek "a közlekedés biztonságos fenntartása érdekében állagmegóvó felújítást az észak-balatoni vonalon is".

Ennek keretében Szabadbattyán és Tapolca között csaknem 35 kilométeren nagygépes vágányszabályozást, Révfülöp és Badacsonytomaj, valamint Szabadbattyán és Balatonfüred között összesen 1 kilométeren ágyazatrostálást végeznek, továbbá Zánka-Köveskálon újraburkolják a peront, több helyszínen pedig kivágják a vasúti közlekedésre veszélyes fákat, gyérítik a bozótot.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
webshopwebáruház
Gazdaság
4000 vállalkozás kapott ingyenpénzt digitális fejlesztésekre
Pénzcentrum
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility