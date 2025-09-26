  • Megjelenítés
Vészhelyzet a német autóiparban: a kancellár sürgős találkozót tart iparági vezetőkkel
Gazdaság

Vészhelyzet a német autóiparban: a kancellár sürgős találkozót tart iparági vezetőkkel

Portfolio
A német autógyártók vezetői október 9-én találkoznak Friedrich Merz kancellárral Berlinben, miközben az iparág komoly kihívásokkal küzd.

A német autóipar vezetői és Friedrich Merz kancellár október 9-én csúcstalálkozót tartanak Berlinben - közölte egy, az ügyet közvetlenül ismerő forrás.

A találkozó időzítése különösen fontos, hiszen Németország meghatározó autóipara jelenleg több fronton is nehézségekkel néz szembe:

  • amerikai vámok,
  • csökkenő értékesítési adatok
  • és profitfigyelmeztetések nehezítik a szektor helyzetét.
Kapcsolódó cikkünk

Történelmi pillanat: átadták a BMW debreceni gyárát, Orbán Viktor is beszédet mondott

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-916117278-alagút-autópálya-beruházás-építkezés-fejlesztés-infrastruktúra-közlekedés-közlekedésfejlesztés-közút-út
Gazdaság
Erre a felújításra várt sok, Horvátországba utazó
Pénzcentrum
Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat százezernyi magyar nyugdíjas 2025 telén: erre jobb felkészülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility