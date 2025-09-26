Washington új sebességbe kapcsolja a chipháborút

Az Egyesült Államok új szabályozást tervez, amely szerint a chipgyártó vállalatoknak ugyanannyi félvezetőt kellene előállítaniuk az országon belül, mint amennyit ügyfeleik külföldről importálnak - ismertette a Reuters.

A Wall Street Journal pénteki jelentése szerint

azok a vállalatok, amelyek idővel nem tartják fenn az 1:1 arányt, vámot lennének kötelesek fizetni.

A lap információi szerint a tervet a kormányzathoz közel álló források erősítették meg.

Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban bejelentette, hogy kormányzata körülbelül 100%-os vámot vetne ki a félvezető importra, de ez nem vonatkozna azokra a vállalatokra, amelyek az Egyesült Államokban gyártanak, vagy elkötelezték magukat a hazai gyártás mellett.

A WSJ szerint Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter már felvetette az ötletet a félvezetőipari vezetőknek, közölve velük, hogy ez a lépés szükséges lehet a gazdasági biztonság érdekében.

A Fehér Ház és az amerikai Kereskedelmi Minisztérium egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére az ügyben.

Forrás: Reuters

